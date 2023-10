i Autor: Urząd Miasta Olsztyna Wybory - zdj. ilustracyjne.

Wybory 2023

Wybory parlamentarne 2023. Kto został posłem w Zielonej Górze ?

H.S 8:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wybory parlamentarne 2023 w Polsce to najważniejsze wydarzenie w tym roku. To 15 października 2023 Polacy wybrali swoich reprezentantów w Sejmie i Senacie. Kto został posłem w Zielonej Górze? Kto został posłem w Sejmie? Walka o mandat trwała do samego końca.