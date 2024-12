Wygłodzona Hania trafiła do szpitala. Jej ojciec to były policjant. "Sobie mięsa nie odmawiał"

To jeden z najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie! Znajduje się blisko Polski

To miejsce budzi grozę!

Jak to możliwe?!

wracamy do tematu!

Trwa walka o życie 3-letniej Hani. Jadła głównie winogrona. Oto co o rodzinie mówią sąsiedzi

Dziewczynka trafiła do naszej placówki w niedzielę 15 grudnia. Przywieźli ją rodzice i była w stanie ciężkim. Lekarze od razu zdecydowali, że powinna trafić na oddział intensywnej terapii medycznej, gdyż zagrożone jest jej życie. Obecnie 3,5-latka jest powoli karmiona dożylnie i dojelitowo oraz nawadniana. Miała również transfuzję krwi. Trwa walka o jej życie - przekazała nam Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Hania ważyła 8 kilogramów, czyli połowę tego, co powinno ważyć dziecko w tym wieku. - Ze wstępnych informacji wynika, że do stanu dziecka przyczyniły się względy ideologiczne w zakresie odżywiania - ujawnia Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. We wtorek (17.12) zatrzymano rodziców dziewczynki - Magdalenę J. i Rafała O. Na razie nie postawiono im zarzutów.

Ojciec Hani to były policjant. Sąsiedzi rodziny opowiadają, że mężczyzna mówił o córeczce jako o swojej księżniczce. Jego znajomi dodają, że sobie mięsa nie odmawiał. Jego partnerka Magdalena jeszcze do niedawna prowadziła sklep z odzieżą w pobliskim Sulechowie.