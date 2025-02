Szokujące nagranie. Samochód ominął rogatki i wbił się w pociąg

Ominął rogatki i wbił się w bok pociągu. Szokujące nagranie

"Brzmi niewiarygodnie? Niestety wydarzyło się naprawdę" - piszą przedstawiciele PKP PLK, publikując nagranie z przejazdu kolejowego w Świebodzinie.

Do zdarzenia doszło 18 lutego. Na nagraniu widać, jak kierowca samochodu osobowego ignoruje czerwone światło omija zamknięte rogatki. Chwilę później auto wbija się w bok pociągu relacji Warszawa - Berlin. Części samochodu fruwały w powietrzu. To cud, że nikt nie zginął, jednak konsekwencje były poważne: wstrzymanie ruchu pociągów, koszty zastępczej komunikacji, uszkodzony tabor. To również stres i trauma osób zaangażowanych w zdarzenie oraz potencjalne konsekwencje prawne.

- Przypominamy, że każde łamanie prawa to skracanie sobie drogi do śmierci i realne zagrożenie dla wszystkich osób w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego. Przepisy są po to, by ich przestrzegać - pisze PKP.

Zamknięte rogatki, działająca sygnalizacja… a mimo to auto wbiło się w bok pociągu relacji Warszawa - Berlin.Brzmi niewiarygodnie❓ Niestety, wydarzyło się naprawdę – 18 lutego w Świebodzinie. Na szczęście tym razem nikt nie ucierpiał, ale konsekwencje były poważne:… pic.twitter.com/qofHHr07lW— PLK SA (@PKP_PLK_SA) February 20, 2025

63-latka wjechała na przejazd kolejowy i wyłamała rogatki. Potężny mandat i 15 punktów karnych