Nikt nie chciał podsłuchiwać wyjazdowych obrad rządu w Katowicach

Kto podsłuchiwał wyjazdowe posiedzenie rządu w Katowicach? Decyzja prokuratury

Nikt nie chciał podsłuchiwać wyjazdowych obrad rządu w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach - informuje prokuratura, która w maju ubiegłego roku wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Przypominamy, 7 maja 2024 roku przed wyjazdowym posiedzeniem rządu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, wykryto urządzenie mogące służyć do podsłuchu. Jednak jak przekazała wówczas ówczesna rzeczniczka wojewody śląskiego- Alicja Waliszewska: "Podczas jednej z takich kontroli wykryto urządzenie, które prawdopodobnie jest elementem starego systemu nagłośnieniowego. Możliwe, że zostało zamontowane przez emerytowanego pracownika urzędu i służyło do komunikacji wewnętrznej".

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie znalazła podstaw, by stwierdzić, że urządzenie służyło do podsłuchu i bezprawnego pozyskiwania informacji. Mimo to, wojewoda śląski zdecydował się złożyć wniosek do prokuratury, by ta wszczęła śledztwo w sprawie urządzeń podsłuchowych wykrytych w sali.

Jak informuje RMF24.pl, prokuratura, po przeprowadzonych ekspertyzach uznała, że wykryte przez Służbę Ochrony Państwa oraz ABW urządzenia, nie zostały zainstalowane w celu nieuprawnionego podglądu na salę obrad i nie służyło do nielegalnego zdobywania informacji. Aparatura nie miała możliwości nagrywania dźwięku czy obrazu.

Sprzęt został zamontowany w urzędzie w w latach 2015-2017 przez pracownika biura administracyjnego, zajmującego się nagłośnieniem. Miał ułatwić obsługę uroczystości i oficjalnych spotkań.

