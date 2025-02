i Autor: demotywatory.pl

Memy o pączkach na tłusty czwartek. Al Pączino i Pączek z Adwokatem bawią do łez! Zobacz najśmieszniejsze [ZDJĘCIA]

ago 12:28

Memy na tłusty czwartek bawią niezmiennie. Dziś, czyli 27 lutego 2025, świętujemy uwielbiany przez wszystkich łasuchów dzień. To w tłusty czwartek bez wyrzutów sumienia możemy zjeść tyle pączków, ile uda się nam zmieścić. Zobaczcie to święto pączków oczami internautów. Przygotowaliśmy dla Was galerię najśmieszniejszych memów na tłusty czwartek! Znajdziecie tam śmieszne klasyki, jak Al Pączino, ale i nowe, nieznane memy. To trzeba zobaczyć!