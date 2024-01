i Autor: Piotr Jędzura Wypadek koło Zawady. Dwie osoby ranne, jedna ciężko.

Poważny wypadek

Piotr Jędzura | SES 14:16

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę, 21 stycznia, na drodze z Zawady do Cigacic. Samochód uderzył w drzewo. W rozbitym mercedesie zostały dwie ranne osoby. Jedna została ciężko ranna. Kierowca i pasażer uciekli. Okazało się, że byli to nieletni.