Zagrażali bezpieczeństwu. 200 cudzoziemców musiało opuścić Polskę

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-04-10 11:24

Od początku roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 200 cudzoziemców, którzy – jak podaje formacja – stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa. Wszyscy zostali zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia Polski.

Zagrażali bezpieczeństwu. 200 cudzoziemców musiało opuścić Polskę

Autor: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe

Najwięcej zatrzymań na zachodzie kraju

Nadodrzański Oddział SG, działający na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, regularnie prowadzi kontrole legalności pobytu i reaguje na przestępstwa popełniane przez obcokrajowców. To właśnie tam – na odcinku 716 km granicy z Niemcami i Czechami oraz na lotniskach w Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze – doszło do zatrzymania 200 osób od początku roku.

Jak informuje rzecznik oddziału, kpt. SG Paweł Biskupik, wśród zatrzymanych dominowali obywatele Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.

Za co najczęściej zatrzymywano cudzoziemców

Według Straży Granicznej, decyzje o natychmiastowym opuszczeniu kraju dotyczyły osób, które:

  • prowadziły samochody po alkoholu, często mimo sądowych zakazów,
  • dokonywały włamań i innych przestępstw przeciwko mieniu,
  • znieważały funkcjonariuszy,
  • ignorowały wcześniejsze decyzje nakazujące powrót do kraju pochodzenia,
  • przebywały w Polsce nielegalnie.

Większość zatrzymanych została doprowadzona pod eskortą do przejść granicznych – lądowych lub lotniczych – i odesłana do swoich państw. Nałożono na nich również wieloletnie zakazy wjazdu do strefy Schengen.

Mniej zatrzymań niż rok wcześniej

W 2025 roku Nadodrzański Oddział SG zatrzymał aż 500 cudzoziemców z podobnych powodów. Tegoroczna liczba – 200 osób – jest więc znacząco niższa, choć funkcjonariusze podkreślają, że działania kontrolne prowadzone są nieprzerwanie.

Kluczowy odcinek granicy

Oddział z siedzibą w Krośnie Odrzańskim odpowiada za jeden z najbardziej ruchliwych fragmentów granicy w Polsce. To tam krzyżują się szlaki migracyjne, transportowe i turystyczne, a funkcjonariusze SG pełnią służbę zarówno na drogach, jak i w portach lotniczych.

Straż Graniczna zapowiada kontynuację działań wobec osób, które łamią prawo lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

