Autor: Policja Lubuska, Shutterstock

Zaprosił do siebie dwie 42-latki. Stracił 6 tysięcy złotych, więc poprosił o pomoc sąsiada!

Nie tak wyobrażał sobie spotkanie towarzyskie z dwiema 42-latkami mieszkaniec powiatu żagańskiego. Zanim się obejrzał, jedna z kobiet uderzyła go w głowę butelką, co doprowadziło go do stanu bezbronności. Z mieszkania mężczyzny zniknęło 6 tys. zł i telefon komórkowy, więc poszkodowany poprosił o pomoc sąsiada, ale to było za mało. Sprawą zajęła się policja.