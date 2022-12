Mogło dojść do tragedii!

Radna z Zielonej Góry w stroju anioła! Internauci śmieją się aż do łez

Anielskie oblicze Eleonory Szymkowiak (PiS) możemy zobaczyć dzięki zdjęciu, jakie wrzucił do sieci radny Rafał Kasza. Na fotografii widać 74-letnią radną w białym stroju ze skrzydłami anioła! Internauci zwrócili również uwagę na dwa słoiki z ogórkami i grzybkami, znajdujące się po obu stronach laptopa leżącego na stole. W takim oto stroju Eleonora Szymkowiak zaprezentowała się podczas ostatniej sesji Rady Miasta Zielona Góra. - Myślałem, że Rada Miasta to poważna instytucja, a nie szopka. Wystarczy, że już PiS robi jedną na Wiejskiej od kilku lat - napisał kąśliwie Kasza. - Wy też idąc do pracy przebieracie się !? - dodał.

Wrzucone na Facebooka zdjęcie wywołało sporo komentarzy. - Zbuntowany Anioł - napisał jeden z użytkowników, nawiązując do słynnej argentyńskiej telenoweli z Natalią Oreiro w roli głównej. - Gołąb do góry nogami - śmieje się pani Barbara. - A po co zagrycha w postaci ogórków i grzybków ? Szykuje się jakiś afterek ? - pyta jedna z komentujących.

Eleonora Szymkowiak co roku przyodziewa strój anioła. Na ostatnich sesjach przed Bożym Narodzeniem zawsze udziela się jej klimat świąt. To jednak nie jedyna rzecz, jaką zasłynęła 74-letnia obecnie radna z Zielonej Góry. Według organizatorów imprezy Rock Nocy z 2009 roku Szymkowiak miała wyzywać członków zespołu z Białorusi, którzy mieli koncert podczas wydarzenia. - Wypier... z tymi Ruskimi do lasu - miała krzyczeć radna. Ona sama tłumaczyła, że nie używała wulgaryzmów, ale przyznała, że nie podobało się jej zachowanie uczestników imprezy.

