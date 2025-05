Jak tanio dojechać do Chorwacji? Porównujemy wszystkie opcje

Znak drogowy P plus D. Co oznacza? Kierowcy mogą go łatwo pomylić

Chorwacja to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych. W 2024 roku Polacy stanowili czwartą co do liczebności (po Niemcach, Słowakach i Austriakach) grupę zagranicznych turystów (ponad milion osób). Od sezonu letniego 2025 Polacy mogą dotrzeć do Chorwacji kolejnym środkiem transportu - pociągiem PKP Intercity. Analizujemy dojazd pociągiem, samochodem, autobusem i samolotem pod względem opłacalności - kosztów i czasu, ale i komfortu.

Pociągiem do Chorwacji

Pod koniec czerwca ruszy połączenie kolejowe z Warszawy do Rijeki (przez m.in. Sosnowiec, Katowice, Rybnik), które będzie obsługiwane przez PKP Intercity. Pociągi będą kursować do końca wakacji, do 29 sierpnia (z Rijeki - do 31 sierpnia.). Odjazdy z Warszawy zaplanowano we wtorki, czwartki, piątki oraz w niedziele. Najtańszy bilet na połączenie Warszawa-Rijeki będzie kosztował 193 zł. Miejsce w wagonie sypialnym (kuszetka) - 301 zł. Sprzedaż biletów ruszy w pierwszym tygodniu czerwca. Pociąg będzie oferować w sumie 172 miejsca - siedzące w 1. i 2. klasie oraz w wagonie sypialnym. Podróż z Warszawy nad Adriatyk zajmie 19 godzin (w przyszłości czas ma się skrócić o 2-3 godziny).

FlixBusem do Chorwacji

W sezonie letnim z Warszawy Zachodniej do Rijeki (m.in. przez Katowice) kursują dwa bezpośrednie połączenia autobusowe FlixBus dziennie. Pierwszy autobus odjeżdża o 13:00 i dociera na miejsce następnego dnia o 6:30 rano (czasu podróży 17,5 godz.). Drugi wyrusza o 17:30, a do Rijeki przyjeżdża kolejnego dnia o 13:30 (18 godz.). Podróż odbywa się bez przesiadek, w klimatyzowanych autobusach wyposażonych w toaletę, darmowe Wi-Fi oraz gniazdka elektryczne pod każdym siedzeniem. Każdy pasażer może zabrać ze sobą bagaż podręczny (do 7 kg) i rejestrowany (do 20 kg) – oba wliczone w cenę biletu. Bilety na drugą połowę lipca kosztują ok. 185-215 zł.

Samochodem do Chorwacji

Kolejna opcja dotarcia nad Adriatyk to podróż samochodem. Z Warszawy do Rijeki jest - w zależności od trasy - 1170-1250 km. Czas podróży według Google Maps to 11,5-12,5 godz. (nie wliczając przerw w trasie). Przyjmując cenę paliwa na poziomie 6 zł za litr i średnie spalanie 8 litrów na 100 km, podróż w jedną stronę wyniesie ok. 560-600 zł.

Samolotem do Chorwacji

Ostatnia opcja, najszybsza, to podróż samolotem. Lot samolotem z Warszawy do Rijeki trwa mniej niż dwie godziny. Bezpośrednie połączenia oferuje LOT (wyloty w niedzielę) i Ryanair (z Wrocławia w poniedziałki i piątki od 2 czerwca). W przypadku LOT najniższe ceny biletów w jedną stronę zaczynają się od około 249 zł, jednak średnia cena za bilet w obie strony wynosi około 785 zł, a w drugiej połowie maja obserwowano ceny sięgające 877 zł. Tańszą opcją jest Ryanair, bilet np. na 21 lipca kosztuje 210 zł.

Podróż do Chorwacji: co się najbardziej opłaca?

Samochód:

Koszt (w jedną stronę): ok. 576 zł

Koszt (w obie strony): ok. 1150 zł

Koszt dla 2 osób: 288 zł/os (w obie strony 576 zł/os)

Koszt dla 4 osób: 144 zł/os (w obie strony 288 zł/os)

Czas podróży: 11,5–12,5 godz. (nie licząc postojów)

Zalety: elastyczność, możliwe postoje i zabranie dużej ilości bagażu, najtańsza opcja dla 3+ osób

Wady: zmęczenie kierowcy, opłaty drogowe, winiety, konieczne przerwy, możliwe korki

Pociąg (PKP Intercity):

Koszt (siedzące): 193 zł w jedną stronę

Koszt (kuszetka): 301 zł w jedną stronę

Koszt w obie strony (siedzące): 386 zł/os

Koszt w obie strony (kuszetka): 602 zł/os

Koszt dla 2 osób: 772 zł (siedzące), 1204 zł (kuszetka)

Koszt dla 4 osób: 1544 zł (siedzące), 2408 zł (kuszetka)

Czas podróży: 19 godzin

Zalety: bezpośrednie połączenie, podróż nocna

Wady: długo, mała elastyczność, ograniczona liczba kursów, możliwe opóźnienia

Autobus (FlixBus):

Koszt: ok. 185–215 zł w jedną stronę

Koszt w obie strony: 370–430 zł/os

Koszt dla 2 osób: 740–860 zł

Koszt dla 4 osób: 1480–1720 zł

Czas podróży: 17,5–18 godzin

Zalety: taniej niż pociąg z kuszetką, bezpośrednie połączenie

Wady: długa podróż siedząca, mniej komfortowa niż pociąg, możliwe opóźnienia i korki

Samolot (LOT / Ryanair):

LOT – średni koszt: ok. 785–877 zł w obie strony/os

Ryanair – koszt (Wrocław): od 420 zł w obie strony/os

Koszt dla 2 osób (LOT): 1570–1754 zł

Koszt dla 4 osób (LOT): 3140–3508 zł

Czas podróży: < 2 godz. (plus dojazd na lotnisko, odprawa itd.)

Zalety: zdecydowanie najszybsza opcja

Wady: drożej, ograniczona liczba lotów, dodatkowe koszty transferu i bagażu, możliwe opóźnienia

Wnioski i podsumowanie:

Dla 2 osób – samochód i autobus to najbardziej opłacalne opcje, samolot tylko jeśli priorytetem jest czas.

Dla 4 osób – samochód wygrywa zdecydowanie cenowo.

Pociąg może być ciekawą opcją dla osób chcących podróżować nocą i w wygodzie kuszetki, ale jest najdroższy przy większej liczbie pasażerów.

Samolot jest najszybszy, ale opłaca się głównie przy promocjach lub dla 1 osoby.

Najbardziej opłacalnym środkiem transportu z Warszawy do Rijeki, szczególnie dla czterech osób, jest samochód – koszt przejazdu w obie strony to ok. 300 zł na osobę, możliwość zabrania wielu bagaży. Dla dwóch osób korzystną alternatywą jest autobus, oferujący niskie ceny, choć przy dłuższym czasie podróży. Pociąg zapewnia większy komfort (zwłaszcza z kuszetką), ale jest znacznie droższy od auta i autobusu. Samolot to najszybsza opcja, ale zarazem najdroższa – opłacalna głównie dla osób podróżujących solo lub szukających maksymalnej oszczędności czasu.