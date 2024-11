Biały ręcznik na lusterku samochodu. Co to oznacza? Jak reagować?

Oficjalne dane dotyczące kosztu przejechania 100 kilometrów samochodem z silnikiem spalinowym i elektrycznym w drugim kwartale 2024 roku przedstawiło Ministerstwo Przemysłu. Są one zbliżone do raportów z poprzednich kwartałów. Okazuje się, że najtaniej jeżdżą właściciele samochodów z instalacją LPG. Według tych wyliczeń, średni koszt przejechania 100 km samochodem na gaz to tylko 22,12 zł. To prawie dwa razy mniej niż samochodem elektrycznym (42,22 zł).

Ile kosztuje przejechanie stu kilometrów w 2024 roku?

Do obliczeń wybrano najpopularniejsze samochody osobowe zarejestrowane w 2023 r. o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym o mocy silnika 100-150 KM i pojazdy elektryczne BEV o mocy 170-250 KM z dwóch najpopularniejszych segmentów, tj. segmentu C oraz średnich SUV-ów i crossowerów. Do obliczenia średniego zużycia LPG zostały wybrane najbardziej popularne modele pojazdów zasilanych LPG o mocy silnika 100-150 KM zarejestrowane w 2023 r. Szczegółowe wyliczenia poniżej.

Benzyna: segment C (auta kompaktowe o średniej wielkości): 36,37 zł/100 km ; segment SUV i crossover: 47 zł

; segment SUV i crossover: Olej napędowy: 30,41 zł; 37,53 zł

LPG: 22,12 zł

CNG: 41,78 zł

Energia elektryczna: 42,22 zł; 42,48 zł

Wodór: 69 zł

Samochód elektryczny może być najtańszy, ale pod jednym warunkiem

Te wyliczenia okazały się niekorzystne dla samochodów elektrycznych. Okazuje się jednak, że elektryki mogą być najtańsze w takim zestawieniu pod warunkiem, że nie są ładowane na ogólnodostępnych stacjach ładowania. Według wyliczeń serwisu "Wysokie Napięcie", koszt przejechania 100 km samochodem elektrycznym może wynieść 15 zł, pod warunkiem, że zostanie naładowany z domowego gniazdka w ramach taryfy nocnej. Jeśli prąd pochodzi z własnej instalacji fotowoltaicznej, koszt może spaść do 5 zł.

