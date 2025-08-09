Opony wielosezonowe. Czy warto je kupić? Ekspert wyjaśnia

Kuba Oworuszko
Kuba Oworuszko
2025-08-09 10:25

Opony wielosezonowe od lat wzbudzają kontrowersje wśród kierowców. Ich przeciwnicy często twierdzą, że „jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego”, podważając ich skuteczność w różnych warunkach pogodowych. Mimo to popularność opon całorocznych systematycznie rośnie, a coraz więcej producentów wprowadza je do swojej oferty. Eksperci zaznaczają jednak, że opony wielosezonowe nie są idealnym rozwiązaniem dla każdego kierowcy. Ich wybór powinien zależeć od stylu jazdy, rodzaju samochodu oraz warunków, w jakich pojazd jest użytkowany.

Opony wielosezonowe czy zimowe?

- Opony wielosezonowe stały się w ostatnich latach niesamowicie popularne, sprzedaż rośnie z każdym rokiem. Aktualnie ok. 20 proc. całej sprzedaży stanowią opony całoroczne - przyznał w rozmowie z eska.pl Ireneusz Stępień, dyrektor Biura Obsługi Klientów Oponeo.

Opony całoroczne wciąż są postrzegane przez wielu kierowców czy wulkanizatorów jako gorsza alternatywa dla zimówek i opon letnich, żelaznym argumentem są słowa, że "jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego". Innego zdania jest Ireneusz Stępień: - W związku z dużym zainteresowaniem ze strony klientów producenci zaczęli inwestować w te opony, tzn. ulepszać je. To nie jest już tylko zimowa opona z łatką opony całorocznej. To są coraz lepsze opony.

Ekspert jednocześnie zaznaczył, że nie są to opony dla wszystkich. - Najważniejsze, żeby każdy kierowca odpowiedział sobie na pytanie, czy to są opony dla niego – ile rocznie pokonuje kilometrów, dokąd jeździ, a przede wszystkim, jaki ma styl jazdy – jakim jest kierowcą. Czy jeździ dynamicznie, czy raczej spokojnie. Przy dynamicznej jeździe opona całoroczna w lecie nie będzie się sprawdzała. To opona do mniejszych przebiegów, do samochodów o mniejszej mocy - wyjaśnił.

Wielu kierowców, decydując się na opony całoroczne, jest przekonanych, że przez kilka lat nie będą musieli korzystać z wulkanizacji. - To nie jest tak, że po założeniu opon całorocznych ma się problem z głowy. Mimo wszystko należy odwiedzać serwis i przeważać te opony czy rotować przód – tył - podsumował Ireneusz Stępień.

Opony całoroczne - do jakich samochodów?

Podsumowując, opony całoroczne są dobrym wyborem dla kierowców, którzy:

  • Poruszają się samochodem głównie w mieście;
  • Pokonują rocznie tylko kilka tysięcy kilometrów;
  • Mają spokojny styl jazdy;
  • Nie chcą wydawać pieniędzy na dwa rodzaje opon i dwukrotną wymianę ogumienia w ciągu roku;
  • Nie mają gdzie przechowywać opon.

Najlepsze opony wielosezonowe. Wyniki testów ADAC

Niemiecki automobilklub ADAC przeprowadził test opon całorocznych (16 aktualnych modeli w rozmiarze 205/55 R 16). Zwycięzcą testu została firma Goodyear. Vector 4Seasons Gen-3 była pierwszą oponą całoroczną, która kiedykolwiek uzyskała ocenę "dobrą". Najlepsze opony wielosezonowe w teście ADAC:

  • Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
  • Pirelli Cinturato Całoroczne SF2
  • Hankook Kinergy 4S
  • Michelin CrossClimate 2
  • Kumho Solus 4S HA32+ Vredestein Quatrac,Falken EuroAll Season AS210

Ile kosztują opony całoroczne?

Ceny opon wielosezonowych, podobnie jak letnich i zimowych, wahają się od ok. 200 do nawet ponad 800 złotych za sztukę.

Czy wymiana opon jest obowiązkowa? Przepisy w Polsce

W Polsce nie ma przepisów, które regulują kwestię wymiany opon na zimowe czy letnie, tzn. nie można dostać mandatu za jazdę np. na letnich oponach w zimie (ale policja może ukarać kierowcę za zły stan opon, np. zużyty bieżnik). Z badań wynika, że ponad 80 proc. kierowców wymienia opony.

