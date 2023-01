Wypadek pod Łaskiem. 29-latek z opla zginął w zderzeniu z tirem

29-letni mieszkaniec powiatu łaskiego to ofiara wypadku w Karszewie pod Łaskiem. Do zdarzenia doszło w czwartek, 12 stycznia, na drodze powiatowej 3706E, ok. godz. 5. Według wstępnych informacji policji kierowca opla merivy wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu samochodowi ciężarowemu, który zmierzał w kierunku Wodzierad. Osobówka uderzyła w tył naczepy ciężarówki, a 29-latek, jak informuje PAP, wypadł ze swojego auta - zginął na miejscu, a jego ciało znaleziono 50 m dalej. Nie ma informacji tym, by 48-latek prowadzący tira, mieszkaniec powiatu pajęczańskiego, odniósł obrażenia - mężczyzna był trzeźwy. Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci z Łasku pod nadzorem prokuratury.

- Policjanci po raz kolejny apelują do wszystkich kierujących o bezpieczną jazdę. Zachowajmy ostrożność i rozwagę. Przypominamy o przepisach ruchu drogowego, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Zawsze upewnijmy się, że możemy bezpiecznie włączyć się do ruchu i nie spowodujemy utrudnienia w poruszaniu się innym pojazdom. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może zakończyć się niestety tragicznie - piszą mundurowi z Łasku.

