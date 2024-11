11 listopada w Muzeum Wojsk Lądowych. Moc atrakcji dla bydgoszczan

11 listopada obchodziliśmy 106. rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji na Starym Rynku odbyły się oficjalne i obywatelskie obchody tej ważnej rocznicy.

Specjalne propozycje dla bydgoszczan w każdym wieku przygotowało Muzeum Wojsk Lądowych. Placówka na osiedlu Leśnym była otwarta od godz. 10:00 do 16:00, a na gości czekał szereg atrakcji, m.in.: możliwość wejścia do czołgu T-72, konkurs historyczny z nagrodami i wirtualna wycieczka po półwyspie helskim w 1939 r. – przygotowana we współpracy z Centrum Wirtualnych Rekonstrukcji oraz zwiedzanie wszystkich ekspozycji.

Poza wycieczką, tego dnia wstęp jest bezpłatny.

Uroczystości 11 listopada na Starym Rynku

Tysiące bydgoszczan świetnie się bawiło na miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Najważniejszym miejscem tego dnia był oczywiście Stary Rynek. O godz. 12 rozpoczęły się tu oficjalne uroczystości, w których wziął udział m.in. prezydent Bydgoszczy.

- Obchodzone dzisiaj święto upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Nasza Ojczyzna przeszło wiek temu ponownie powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Mimo dekad niewoli, krwawo tłumionych powstań, represji politycznych, masowej germanizacji i rusyfikacji, której doświadczały cztery pokolenia Polaków, nie utraciliśmy nigdy nadziei, że nasz kraj odzyska wreszcie upragnioną wolność - mówił Rafał Bruski.