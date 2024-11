Bydgoszczanie uroczyście świętowali 11 listopada! Tak było na Starym Rynku

- Obchodzone dzisiaj święto upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Nasza Ojczyzna przeszło wiek temu ponownie powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Mimo dekad niewoli, krwawo tłumionych powstań, represji politycznych, masowej germanizacji i rusyfikacji, której doświadczały cztery pokolenia Polaków, nie utraciliśmy nigdy nadziei, że nasz kraj odzyska wreszcie upragnioną wolność. Ten cenny dar nie został nam jednak dany. Wywalczyliśmy go sami – zarówno orężem, jak i piórem tych, których uważamy dzisiaj za ojców Odrodzonej Rzeczpospolitej: Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego czy Wincentego Witosa. Niech świadomość ceny, jaką przyszło zapłacić naszym przodkom za suwerenną i niepodległą Rzeczpospolitą, już zawsze kształtuje nasz szacunek i miłość do Ojczyzny oraz dumę z osiągnięć rodaków, którym ją zawdzięczamy. Wspominając tych, którzy umożliwili nam życie w wolnym i niepodległym kraju pamiętajmy jednak i o naszej odpowiedzialności za przyszłość Polski, za jej pomyślność i rozwój. O codziennych właściwych wyborach, szacunku dla demokracji - mówił do zgromadzonych Rafał Bruski.