12-letnia Wiktoria zginęła w drodze do szkoły! Sąd uniewinnił jednego kierowcę. Co z drugim?

W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy zakończył się drugi proces dotyczący dramatycznego wypadku z 2021 roku. Jak podaje „Express Bydgoski”, kluczowe znaczenie dla wyroku miała nowa opinia biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra J. Sehna w Krakowie. To właśnie ona przesądziła o uniewinnieniu Romana Sarneckiego od zarzutu doprowadzenia do zdarzenia.

W postępowaniu odwoławczym sąd nabrał wątpliwości co do rzetelności pierwotnej opinii biegłego. Jak podkreślał sędzia sprawozdawca, istotny był czas reakcji kierowcy volkswagena.

Chodzi oczywiście o możliwość uniknięcia wypadku przez pana Sarneckiego, który miał od momentu uderzenia 1,67 sekundy na podjęcie reakcji. 1,67 sekundy – zaznaczał, uzasadniając wyrok.

Nowa ekspertyza była jednoznaczna.

Z tej opinii wynika, że jedynym sprawcą tego wypadku był M., a nie pan Sarnecki. Nie miał technicznych możliwości uniknięcia uderzenia w ten słup, a co za tym idzie, nie ponosi on odpowiedzialności za śmierć dziewczynki – wskazano w uzasadnieniu orzeczenia, które przytacza dziennikarz "Expressu Bydgoskiego".

Do tragedii doszło 14 czerwca 2021 roku około godziny 8:00. Kierujący seatem leonem Ryszard M. wykonał nieprawidłowy manewr zmiany kierunku jazdy, doprowadzając do zderzenia z volkswagenem passatem prowadzonym przez Romana Sarneckiego. W wyniku kolizji passat uderzył w słup sygnalizacji świetlnej, który przewrócił się i śmiertelnie ranił 12-letnią Wiktorię stojącą przed przejściem dla pieszych. W wypadku ucierpiał także 83-letni mężczyzna.

Czytaj: 12-letnia Wiktoria zginęła w drodze do szkoły! W jej malutkie ciało huknął rozpędzony samochód

Pierwszy wyrok zapadł w lutym 2023 roku. Obaj kierowcy zostali wówczas skazani na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, z zakazem prowadzenia pojazdów oraz obowiązkiem zapłaty nawiązek. Jednak w drugiej instancji, wyrokiem z 20 stycznia 2026 roku, sąd uznał Ryszarda M. za jedynego winnego i wymierzył mu karę roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz nawiązkę w wysokości 25 tys. zł na rzecz rodziców Wiktorii.

Śmierć dziewczynki wstrząsnęła Bydgoszczą. Na jej pogrzebie odczytano poruszający list rodziców: – „Przeżywamy teraz ogromny ból. Byłaś bardzo wyczekiwanym dzieckiem. Pamiętamy twoje pierwsze kroczki. Buzię umorusaną od czekoladki, twoje zabawy z Filipkiem. Chciałaś być stewardessą. A tak naprawdę co tydzień kimś innym. We wtorek mieliśmy iść do fryzjera. Dzisiaj miałaś pojechać z koleżanką nad morze. Wiem, że jesteś w niebie aniołkiem. Razem z ciocią Halinką. Dbaj tam o nas. Kochamy cię bardzo”.