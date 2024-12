Do tego zdarzenia doszło na ulicy Kruszwickiej w Radziejowie. Około godziny 9 rano przejeżdżający autem mężczyzna zauważył leżącą na trawniku dziewczynę. Zatrzymał się i poszedł sprawdzić, co się stało. - W rozmowie ustalił, że 15-latka, idąc do szkoły, straciła przytomność i przewróciła się. Olaf zaopiekował się nią i zadzwonił na nr 112, wzywając służby ratownicze. Na miejscu pojawił się ratownik medyczny oraz policjanci, którzy zajęli się 15-latką - informuje asp. szy. Marcin Krasucki z kujawsko-pomorskiej policji. Nastolatka została przewieziona do szpitala na badania, a mundurowi poinformowali o zdarzeiu jej matkę.

Czytaj też: Policjanci uratowali topiącego się mężczyznę! Jest nagranie

- To zdarzenie pokazuje, jak ważna jest nasza empatia i chęć niesienia pomocy innym. Tak właśnie zachował się uczeń IV klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie. Jego postawa zasługuje na szczególne uznanie i jest godna naśladowania - kontynuuje asp. szy. Marcin Krasucki.