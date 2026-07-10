Rodzina i policja szukają 15-latki. Nadia nie wróciła do domu

Mundurowi z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście starają się namierzyć 15-letnią Nadię Pawlak. Zgłoszenie o zaginięciu nastolatki wpłynęło we wtorek, 7 lipca 2026 roku. Z ustaleń służb wynika, że dziewczyna opuściła swoje mieszkanie w okolicach południa i do teraz do niego nie wróciła. Od tego momentu z 15-latką nie udało się nawiązać absolutnie żadnego kontaktu.

Z udostępnionego rysopisu dowiadujemy się, że poszukiwana mierzy blisko 165 centymetrów i charakteryzuje się drobną sylwetką. Jej znaki szczególne to ufarbowane na ciemnobrązowy odcień włosy oraz oczy w kolorze niebieskim.

W dniu, w którym ślad po niej zaginął, miała na sobie zamszową kurtkę w czarnym kolorze, a także długie spodnie w czarno-brązowe paski. Jej ubiór uzupełniało białe, sportowe obuwie.

Warto zaznaczyć, że to nie jest pierwszy przypadek, w którym lokalne służby muszą interweniować w sprawie Nadii Pawlak. W minionych latach nastolatka już raz zniknęła bez wieści, ale wówczas poszukiwania zakończyły się pełnym sukcesem i dziewczyna wróciła do domu cała i zdrowa. Obecnie mundurowi po raz kolejny wystosowali apel do społeczeństwa, licząc na równie pomyślny finał tej trudnej sytuacji.

Stróże prawa gorąco proszą o odzew wszystkich obywateli, którzy dysponują jakąkolwiek wiedzą na temat losów 15-latki. Osoby mające informacje o miejscu, w którym może przebywać Nadia Pawlak, powinny pilnie zadzwonić do Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście na numery: 47 751 11 59 bądź 47 751 11 60, a także korzystając z ogólnopolskiej linii alarmowej 112.