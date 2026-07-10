Ratowali swojego druha. Tragiczny finał akcji strażaków OSP

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 8 lipca.

O godzinie 10:17 zostaliśmy zadysponowani do miejscowego zagrożenia – nagłego zatrzymania krążenia. Po przybyciu na miejsce okazało się, że pomocy potrzebuje nasz jeden z najstarszych druhów – Jan, wieloletni członek OSP Cekcyn, który w latach 70. pełnił funkcję sekretarza naszej jednostki – przekazali strażacy.

Mimo wysiłków ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować. Był jednym z najstarszych i najbardziej zasłużonych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekcynie, przez lata aktywnie angażującym się w działalność jednostki i współtworzącym jej historię.

Informacja o jego śmierci poruszyła lokalną społeczność. Pod wpisem opublikowanym przez OSP Cekcyn pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których mieszkańcy, strażacy i znajomi wyrażają smutek, żal oraz składają rodzinie i druhom wyrazy współczucia.