W piątek (3 listopada) tuż po godzinie 17.30 dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu otrzymał informację o wypadku drogowym, do którego doszło na ulicy Konstytucji 3 Maja w Grudziądzu.

- Policjanci ustalili, że 51-letni kierujący samochodem osobowym dacia potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych dwie osoby. 17-latek i 16-latka trafili z ciężkimi obrażeniami do szpitala. Kierowca był trzeźwy. W związku ze spowodowaniem wypadku drogowego policjanci zatrzymali kierowcy uprawnienia - mówi nam rzecznik grudziądzkiej policji. Czynności na miejscu wypadku trwały kilka godzin, natomiast w szpitalu zaczęła się walka o życie nastolatków...

Nie żyje 17-latek potrącony przez osobówkę

Jak dowiedział się reporter Radia ESKA, ranna 16-latka trafiła do szpitala w Grudziądzu. Jeśli chodzi jednak o 17-latka, to jego stan było o wiele poważniejszy. Został przetransportowany helikopterem do Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Tam nie udało się mu pomóc. W poniedziałkowe popołudnie (6 listopada) dotarły do nas smutne wiadomości. 17-letni Oliwier zmarł. Był uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego Olimpii Grudziądz. Grał także w młodzieżowych drużynach "Biało-zielonych"...

- „Nie umiera ten kto, pozostaje w sercu i pamięci bliskich.” Oliwier, zawsze będziesz z nami - taki wpis pojawił się na profilu klubu w mediach społecznościowych. Pod nim pojawiły się setki komentarzy. Wszyscy są zszokowani śmiercią młodego piłkarza.

- Oli, graj w piłkę u góry .. 😭🖤

- Żaden rodzic nie powinien doczekać takiego momentu😭😭Nawet nie chcę myśleć przez co teraz przechodzą rodzice i co czują, serce pęka 😭 Młody, zdrowy chłopak wychodzi z domu i już do niego nie wraca...... Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny, przyjaciół, znajomych

- Słowa nie są w stanie wyrazić smutku 🥲🥲🥲 wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich 🖤

Sonda Czy straciłeś/straciłaś kiedyś kogoś bliskiego? Tak Nie