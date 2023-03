To się wydarzyło w Reptowie koło Bydgoszczy. W ostatnią środę (15 marca 2023 r.) około godziny 9:30 doszło do wypadku. Niewielki Opel Astra zderzył się czołowo z tirem. - Nie możemy w to uwierzyć. My tę Weronikę dobrze znaliśmy. Jej mama się tutaj urodziła. Ona teraz do nas wróciła. Ta jej córka przyjeżdżała do nas na weekendy. Nie wiadomo dlaczego akurat teraz w tygodniu spała u mamy. Jechała ze swoim narzeczonym - mówią nam mieszkańcy niewielkiej wsi koło Bydgoszczy. Wszyscy są w szoku, ale rzecz jasna w okolicy mówi się przede wszystkim o tym zdarzeniu.

Tragiczny wypadek pod Bydgoszczą. 19-letnia Weronika jechała do pracy

Tam wszyscy się znają. Weronika była jedna z nich, chociaż mieszkała w Bydgoszczy. Pracowała w znanej cukierni. To ona tego dnia prowadziła samochód. Jej chłopak Bartosz G. (28 l.) siedział obok niej.

W wyżej wspominanym Reptowie, droga znajdująca się pomiędzy Dąbrową Chełmińską a Ostromeckiem jest prosta. To m.in. dlatego bydgoscy policjanci zastanawiają się, dlaczego doszło tam do tego strasznego wypadku. Wiadomo na pewno, że droga była sucha. Opel Astra dosłownie wjechał pod maskę wielkiej ciężarówki. Mimo to, że na miejscu szybko pojawili się strażacy i ratownicy medyczni, na pomoc dla siedzącej za kierownicą Opla Astry młodej dziewczyny było za późno. Przybyły na miejsce wypadku lekarz stwierdził jej zgon.

Po tym jak z wraku opla strażacy wyciągnęli 28-letniego pasażera, LPR zabrało go do szpitala w Bydgoszczy. Kierowca tira był trzeźwy. Co na temat zdarzenia mówią policjanci?

- Dyżurny bydgoskiej komendy przyjął zgłoszenie o wypadku drogowym zaistniałym na drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Reptowo w powiecie bydgoskim. Natychmiast na miejsce zostały skierowane patrole Wydziału Ruchu Drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 19-letnia kobieta kierująca oplem astrą, z nieznanych przyczyn, zjechała na przeciwległy pas ruchu i tam zderzyła się czołowo z nadjeżdżającym samochodem ciężarowym - powiedziała nam kom. Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy.

- W wyniku zdarzenia kierująca oplem poniosła śmierć na miejscu, natomiast pasażer został przewieziony do szpitala. Kierowca samochodu ciężarowego nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Teraz policjanci będą prowadzić, pod nadzorem prokuratora, czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia - dodała policjantka.

Sąsiedzi mamy Weroniki przekazali naszemu dziennikarzowi, że nastolatka prawo jazdy miała dopiero od kilku miesięcy. Na tym świecie zostali m.in. młodsza siostra i starszy brat. Pogrążonym w żałobie bliskim 19-latki składamy wyrazy współczucia. Do sprawy będziemy wracać. Pod tekstem zamieszczamy galerię, poświęconą tragicznemu wypadkowi pod Bydgoszczą.

