W Reptowie - pomiędzy Dąbrową Chełmińską a Ostromeckiem - droga jest prosta. To m.in. z tego powodu bydgoscy policjanci zastanawiają się, dlaczego na tym prostym odcinku doszło do wypadku. Osobowy opel astra dosłownie wjechał pod maskę wielkiej ciężarówki. Mimo to, że na miejscu szybko pojawili się strażacy i ratownicy medyczni, na pomoc dla siedzącej za kierownicą Opla Astry młodej dziewczyny było za późno. Przybyły na miejsce wypadku lekarz stwierdził jej zgon. Strażacy wyciągnęli z wraku 28-letniego pasażera opla. LPR zabrało go do szpitala w Bydgoszczy. Kierowca tira był trzeźwy.

Tragiczny wypadek pod Bydgoszczą. Znamy ustalenia policji

- Około godziny 9:35 dyżurny bydgoskiej komendy przyjął zgłoszenie o wypadku drogowym zaistniałym na drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Reptowo, w powiecie bydgoskim. Natychmiast na miejsce zostały skierowane patrole Wydziału Ruchu Drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 19-letnia kobieta kierująca oplem astrą, z nieznanych przyczyn, zjechała na przeciwległy pas ruchu i tam zderzyła się czołowo z nadjeżdżającym samochodem ciężarowym - mówi nam komisarz Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy.

- W wyniku zdarzenia kierująca oplem poniosła śmierć na miejscu, natomiast pasażer został przewieziony do szpitala. Kierowca samochodu ciężarowego nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Teraz policjanci będą prowadzić, pod nadzorem prokuratora, czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia - dodaje policjantka.

Rodzinie i bliskim zmarłej składamy wyrazy współczucia. Do kierowców i pieszych apelujemy o rozwagę na drogach. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z miejsca zdarzenia.

