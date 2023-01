31. Finał WOŚP w Bydgoszczy. "Światełko do Nieba" bez huku petard [ZDJĘCIA]

Kolejny finał WOŚP przechodzi do historii. Jak zwykle zwieńczyło go popularne "Światełko do Nieba". Jednak w Bydgoszczy pokaz fajerwerków zastąpiono... wystrzałami confetti. Nie wszyscy byli jednak zadowoleni. - Wszystko poleciało na scenie. Było wielkie odliczanie i wielka klapa - mówi nam jedna z mieszkanek, która pojawiła się na scenie na Starym Rynku.