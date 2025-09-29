34. Wielka Wioślarska o Puchar Brdy. Emocje na wodzie i spektakularne zwycięstwa Bydgoszczy

Za nami 34. edycja Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy w Bydgoszczy, w której wzięło udział 54 osady z Polski i zagranicy.

W Wyścigu Głównym Seniorów o Puchar Rady Miasta Bydgoszczy zwyciężyła drużyna Lotto Bydgostia, pokonując AZS UMK Toruń.

W tradycyjnym pojedynku brytyjskich uczelni Oxford pokonał Cambridge, a w Wyścigu Otwartym Seniorek triumfowała Lotto Bydgostia, natomiast wśród seniorów zwyciężyli wioślarze z Litwy.

Tradycyjnie w Wyścigu Głównym Seniorów o Puchar Rady Miasta Bydgoszczy walka była zacięta od pierwszych metrów. Mistrz Polski – Lotto Bydgostia – zmierzył się z wicemistrzem kraju, AZS UMK Toruń. Już od startu bydgoscy wioślarze narzucili mocne tempo i szybko wypracowali przewagę, której nie oddali aż do mety. Fani Bydgoszczy mogli więc cieszyć się kolejnym triumfem swojej drużyny – i to w wielkim stylu!

Nie zabrakło też klasyki, która od lat przyciąga miłośników sportu – pojedynku brytyjskich uczelni Oxford i Cambridge. Od 21 lat obie osady przyjeżdżają do Bydgoszczy, aby wziąć udział w Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy, a od 17 lat rywalizują między sobą właśnie na Brdzie. W tym roku lepsza okazała się osada Oxfordu, która ze sporą przewagą wyprzedziła Cambridge, pokazując perfekcyjną synchronizację i wielkie umiejętności.

W Wyścigu Otwartym Seniorek triumfowała drużyna Lotto Bydgostia, natomiast wśród seniorów na najwyższym stopniu podium uplasowali się wioślarze z Litwy. Z kolei sprinterskie wyścigi dostarczyły kibicom kolejnych emocji – w kategorii seniorek zwyciężyły zawodniczki AZS UMK Toruń, a wśród panów najlepsi okazali się wioślarze AZS Szczecin.

Wielka Wioślarska pokazała, że Brda to miejsce, w którym sportowe emocje sięgają zenitu, a lokalne osady nie boją się rywalizować z najlepszymi. To także doskonała okazja, by kibice mogli z bliska obserwować pasję, determinację i ducha drużyny, który napędza wioślarzy do kolejnych zwycięstw.