Kobieta potrącona na pasach. Aż trudno uwierzyć, jak skończyło się to zdarzenie!

Do zdarzenia doszło 10 września około godz. 11 na ul. Raj w Strzelnie. Jak przekazała asp. Magdalena Pollak, oficer prasowy KPP w Mogilnie, 77-letnia kierująca Hondą nie ustąpiła pierwszeństwa 81-latce znajdującej się na przejściu dla pieszych. Doszło do potrącenia.

Mieszkanka powiatu mogileńskiego została przetransportowana do szpitala. Obrażenia na szczęście okazały się niegroźne – kobieta doznała ogólnych potłuczeń ciała.

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Kierująca Hondą była trzeźwa. Policjanci uznali jednak, że doszło do rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze zatrzymali 77-letniej mieszkance powiatu poznańskiego prawo jazdy i sporządzili wniosek o ukaranie do sądu - przekazała asp. Pollak.

Policja przypomina, że kierowcy zbliżający się do przejścia dla pieszych powinni zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.