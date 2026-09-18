Kobieta potrącona na pasach. Aż trudno uwierzyć, jak skończyło się to zdarzenie!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-18 11:52

Przerażająco wyglądające zdarzenie na ul. Raj w Strzelnie. 81-letnia kobieta została potrącona przez Hondę, gdy znajdowała się na przejściu dla pieszych. Seniorka trafiła do szpitala. Na szczęście okazało się, że doznała jedynie ogólnych potłuczeń.

Do zdarzenia doszło 10 września około godz. 11 na ul. Raj w Strzelnie. Jak przekazała asp. Magdalena Pollak, oficer prasowy KPP w Mogilnie, 77-letnia kierująca Hondą nie ustąpiła pierwszeństwa 81-latce znajdującej się na przejściu dla pieszych. Doszło do potrącenia.

Mieszkanka powiatu mogileńskiego została przetransportowana do szpitala. Obrażenia na szczęście okazały się niegroźne – kobieta doznała ogólnych potłuczeń ciała.

81-latka potrącona na pasach. Aż trudno uwierzyć, jak skończyło się to zdarzenie!
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Kierująca Hondą była trzeźwa. Policjanci uznali jednak, że doszło do rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze zatrzymali 77-letniej mieszkance powiatu poznańskiego prawo jazdy i sporządzili wniosek o ukaranie do sądu - przekazała asp. Pollak.

Policja przypomina, że kierowcy zbliżający się do przejścia dla pieszych powinni zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Potrąciła 81-latkę na pasach. Seniorka miała wielkie szczęście
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