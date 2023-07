i Autor: KWP Białystok Afera czajnikowa w Bydgoszczy. Zapadła ważna decyzja. Chodzi o komfort policjantów

Decyzja z góry

Mariusz Korzus | jch 15:27

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy stał się pośmiewiskiem w całej Polsce po tym, jak zabronił swoim podwładnym parzenia herbaty i kawy na komisariatach i w komendzie. W oficjalnym piśmie kazał oddać czajniki do magazynu. Najwidoczniej nie spodobało się to komendantowi wojewódzkiemu, który nakazał swojemu podwładnemu anulować polecenia dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w dostępnie do sprzętów codziennego użytku.