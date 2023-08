Afrykańskie upały nie opuszczają Bydgoszczy i regionu! IMGW alarmuje mieszkańców. Jest II stopień zagrożenia

Upały nie opuszczają Bydgoszczy! W ciągu najbliższych dni, temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C, natomiast w nocy od 18°C do 20°C. To oznacz ogromne zagrożenie dla zdrowia niektórych mieszkańców. IMGW wydało kolejne ostrzeżenie II stopnia na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które obowiązuje od godziny 12:00 dnia 18.08.2023 r. do godziny 18:00 dnia 20.08.2023 r.

⚠️UWAGA⚠️ ‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️🌡️ UPAŁ 2°Obowiązujące obecnie ostrzeżenia zostały przedłużone do niedzieli. Wydano również nowe ostrzeżenia dla centrum i południa Polski. Temperatura do 33°C.➡️https://t.co/R6gZOAwtKk #IMGW #meteo #upał pic.twitter.com/awkygJlux0— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 17, 2023

Ostrzeżenie II stopnia. Co oznacza?

Drugi stopień ostrzeżenia to pomarańczowy alert. II stopień oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

