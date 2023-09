Co wyprzedaje Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy?

To prawdziwa gratka dla fanów militariów! Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy wyprzedaje sprzęt wojskowy, elementy wyposażenia, a nawet pantofle nocne oraz cukiernice! To okazja, by nabyć między innymi oryginalne hełmy, elementy mundurów, czy wojskowe dresy i torby. Wystarczy wziąć udział w przetargu organizowanym przez AMW w Bydgoszczy. Co dokładnie można kupić?

Zobaczcie, jakie perełki można kupić od wojska w Bydgoszczy.

