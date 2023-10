Wybory 2023

Banery wyborcze w Bydgoszczy widać na każdym kroku. Do kiedy mogą wisieć? [GALERIA]

Dawid Piątkowski 14:47

W kalendarzu już październik. Do wyborów parlamentarnych zostało naprawdę niewiele czasu. W Bydgoszczy na każdym kroku można zauważyć banery jedynki Prawa i Sprawiedliwości – Pawła Szrota, lokomotywy Koalicji Obywatelskiej – Pawła Olszewskiego, a także pozostałych kandydatów do Sejmu z różnych ugrupowań politycznych. Plakaty wyborcze to jeden z podstawowych elementów kampanii. Pytanie – jak długo będą one wisieć w mieście, a także, kto jest zobowiązany do ich usunięcia po wyborach? Już tłumaczymy.

Całkiem niedawno Urząd Miasta poinformował, że Bydgoszcz ma nowy zbiór zasad i warunków sytuowania reklam. Uwzględniają one szereg ograniczeń, które mają jeszcze bardziej zadbać o przestrzenny ład. Szczególną ochroną objęte będą m.in. tereny zielone. To przede wszystkim zakaz umieszczania reklam w parkach, czy szczególne rozwiązania dla Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, takie jak eliminacja duży formatów – przede wszystkim banerów. Zasady uwzględniają też zakaz zakrywania detali architektonicznych, a także estetycznie przygotowaną elewację pod szyldy reklamowe. Tymczasem we wrześniu w mieście przybywa banerów i to na potęgę. Związane jest to stricte ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Chodzi tu oczywiście o plakaty wyborcze (zarówno w małym, jak i dużym formacie), czyli jeden z głównych punktów kampanii wyborczych. Widzimy je wszędzie – zarówno w centrum miasta, na głównych ulicach, budynkach, bilbordach, jak i na poszczególnych osiedlach – na płotach i furtkach przy domach. O ile teraz nam one nie przeszkadzają, tuż po wyborach pojawi się pytanie – kiedy znikną, a także – kto jest zobowiązany do ich zdjęcia. Kiedy banery wyborcze znikną z Bydgoszczy? Kto jest odpowiedzialny za ich usunięcie? Banery wyborcze, w tym wszelkie plakaty i hasła, zgodnie z kodeksem wyborczym muszą zniknąć nie później niż na 30 dni po zakończeniu wyborów. Do ich usunięcia zobowiązane są komitety wyborcze. Gdy jednak te będą zwlekać z likwidacją banerów, mieszkańcy mogą zgłosić brak wywiązania się z obowiązku do władz miasta i gminy. Wówczas to samorząd będzie odpowiedzialny za ich usunięcie, lecz na koszt poszczególnych komitetów. Przypomnijmy nazwiska kandydatów do Sejmu z naszego okręgu. Prawo i Sprawiedliwość Paweł Szrot Łukasz Schreiber Grażyna Szabelska Bartosz Kownacki Piotr Król Ewa Kozanecka Marcin Wroński Danuta Pilarska Jarosław Wenderlich Ryszard Zarudzki Koalicja Obywatelska Olszewski Paweł Kozłowska Iwona Brejza Krzysztof Łośko Magdalena Giziński Włodzisław Sławomir Karolewska Iwona Niewiadomska Anna (iPL) Bashar al-Shaer Czerska-Thomas Joanna (.N) Lakner Daniel Konfederacja Marcin Sypniewski Sławomir Ozdyk Michał Kotulski Izabela Kawka Marcin Pilarski Waldemar Ciesielczyk Bartosz Woźniak Joanna Geisler-Grygrowicz Michał Łukaszewski Sebastian Podlejski Trzecia droga Norbert Pietrykowski Dariusz Kurzawa Agnieszka Kłopotek Sławomir Drelich Marcin Mes Marika Miechowicz Dobromir Szymański Radosław Rataj Zofia Kozłowska Rafał Schaffrath Lewica Gawkowski Krzysztof Szopiński Jan Kozłowska Karolina (Razem) Kozłowicz Mirosław Jeleniewski Marek Kempińska-Czerwińska Urszula Wysocki Michał Biernacka Renata Hoffman Adam (Razem) Urban Tatiana