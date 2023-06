Bezdomny zrobił skok życia na jubilera w Świeciu. Policjanci znaleźli go, gdy... smacznie spał

Ściga go policja

Do zdarzenia doszło w czwartek (1 czerwca) ok. godz. 16:30 w Świeciu. Sprawca wszedł do jednego z sklepów jubilerskich i dokonał rozboju. - Ze zgłoszenia poszkodowanego wynikało, że łupem złodzieja padły złote łańcuszki o wartości blisko 6 tys. zł. Zgłaszający podał szczegółowy rysopis mężczyzny - wyjaśnia rzecznik KPP w Świeciu.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwanie sprawcy napadu. Ok. godziny 18:30 funkcjonariusze drogówki otrzymali od dyżurnego zgłoszenie, że w miejscowości Święte mogło dojść do potrącenia. Policjanci po przybyciu na miejsce zastali śpiącego mężczyznę.

Funkcjonariusz skojarzył jego wygląd z przekazanym wcześniej przez oficera dyżurnego rysopisem sprawcy rozboju ze Świecia. Mężczyzna został zatrzymany, okazał się nim 39-letni mieszkaniec Warszawy. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci przedstawili mu zarzut rozboju. Skradzione łańcuszki odzyskano. Jak się okazało 39-latek jest już recydywistą i wcześniej odbywał kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Teraz grozi mu wyższa kara.

Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na 2 miesiące. Funkcjonariusze odzyskali skradzione łańcuszki.

