Bezsensowna śmierć na ulicy w Bydgoszczy. Przejmujący komentarz: "To się znowu stało..."

Jasnowidz Jackowski: "Z tego, co się teraz dzieje zostanie gruz". Przerażająca przepowiednia, która daje do myślenia

O niedzielny, tragicznym wypadku w Bydgoszczy pisaliśmy w tym miejscu. Pieszy wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, nie nosił odblasków, a było już ok. 19:00, więc widoczność była ograniczona. - Mężczyzna został potrącony przez kierującego audi. Niestety, mimo udzielonej pomocy i prowadzonej reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Kierujący audi był trzeźwy - przekazała podkom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy. Trwa śledztwo pod nadzorem prokuratora. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia i jednocześnie chcemy się pochylić nad poważnym problemem, na który zwraca uwagę również jeden z czytelników.

Tragiczny wypadek przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. "To się znowu stało..."

Historia niedzielnego wypadku poruszyła jednego z naszych czytelników, pana Patryka, który regularnie śledzi wydarzenia w Toruniu i okolicach. Mężczyzna zwraca uwagę na nieostrożnych kierowców, ale przy okazji również na pieszych, którzy - delikatnie mówiąc - nie ułatwiają życia innym uczestnikom ruchu drogowego.

- To się znowu stało, a cały czas trudno uwierzyć w to, ile tragedii mamy ostatnio w Toruniu czy w pobliżu. To nie to, że jestem przeciwko pieszym, ale naprawdę powinni się dokładniej rozglądać i przede wszystkim nie wbiegać "na wariata". To nic nie da, że mają pierwszeństwo, a zresztą w tym przypadku nawet tego nie było - napisał poruszony czytelnik naszego serwisu.

Policjanci z Bydgoszczy i okolic apelują również o noszenie odblasków. Zwłaszcza po ciemku jest bardzo trudno zobaczyć kogoś w ciemnej odzieży, bez widocznych elementów. Do kierowców z kolei apelujemy o czujność na drogach. Warunki atmosferyczne będą się poprawiać, ale to nie zwalnia nas z obowiązku zachowania odpowiedniego poziomu koncentracji. Do sprawy tragedii w Bydgoszczy będziemy wracać. Tymczasem pod tekstem prezentujemy galerię z miejsca zdarzenia.

Sonda Czy rozglądasz się przechodząc przez przejście dla pieszych? TAK NIE CZASAMI SIĘ ZDARZY...