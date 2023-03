Koszmarny wypadek w Bydgoszczy. Pieszy nie dał sobie żadnych szans. Policjantka ujawnia mroczne szczegóły

Pracował na L4, przyszła kontrola z ZUS, więc schował się do trumny. Niestety zakaszlał

Koszmarny wypadek miał miejsce na wysokości Bydgoskich Zakładów Sklejek. Około 50-letni mężczyzna o nieustalonej do tej pory tożsamości został potrącony przez samochód osobowy. Na miejsce błyskawicznie dotarli strażacy, policjanci i jeden zastęp straży pożarnej. Reanimacja trwała kilkadziesiąt minut. Mimo wysiłków medyków, nie udało się uratować życia ofiary. Okoliczności tragedii z Bydgoszczy są porażające.

Bydgoszcz. Kierujący audi potrącił pieszego. Na jaw wychodzą mroczne fakty

Reporter Radia ESKA Bydgoszcz rozmawiał o sprawie z podkomisarz Lidią Kowalską z biura prasowego KMP w Bydgoszczy. Niestety wszystko wskazuje na to, że pieszy nie dał sobie żadnych szans.

- Mężczyzna przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, nie miał na sobie odblasków. Został potrącony przez kierującego audi. Kierowca był trzeźwy. W tej sprawie będzie prowadzone postępowanie pod nadzorem prokuratora dotyczące wypadku ze skutkiem śmiertelnym - wyjaśnia podkom. Kowalska.

Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Ta sytuacja jest kolejnym dowodem na to, że odblaski mogą nam uratować życie. Przyłączamy się do apeli służb o noszenie takich elementów. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie.

