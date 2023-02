Straszne!

Wiktoria zginęła w drodze do szkoły. Dwaj kierowcy skazani za koszmarny wypadek 12-latki

Mariusz Korzus | eitor 18:26 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wiktoria stała przed przejściem dla pieszych i czekała na zielone światło. Szła do szkoły. Nie dotarła do placówki, bo uderzył w nią volkswagen passat. 12-letnia dziewczyna zginęła na miejscu. Ci, którzy doprowadzili do tragedii zostali skazani przez bydgoski sąd i muszą m.in. zapłacić rodzicom Wiktorii. Szczegóły na se.pl.