Bił pięściami po twarzy, a nawet dusił! 67-latek zgotował żonie piekło na ziemi

W miniony poniedziałek, 14 kwietnia 2025 roku, funkcjonariusze z komisariatu w Strzelnie interweniowali w miejscu zamieszkania 67-latka, który dopuszczał się przemocy domowej wobec swojej żony. Jak ustalili policjanci, mężczyzna od ponad roku regularnie wszczynał awantury, podczas których wulgarnie ubliżał kobiecie, bił ją pięścią po twarzy, a nawet dusił.

Agresywny mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Dwa dni później, 16 kwietnia 2025 roku, Sąd Rejonowy w Mogilnie zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

- Znęcanie się i poniżanie to tajemnica wielu rodzin. Apelujemy, aby osoby dotknięte tą tragedią nie wstydziły się mówić o swojej sytuacji. Istnieją prawne rozwiązania pomagające w natychmiastowym przerwaniu takiego procederu. W naszej komendzie zawsze czekają policjanci gotowi nieść pomoc ofiarom przemocy domowej – informuje Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie.

Policja przypomina, że zgodnie z art. 207 Kodeksu Karnego, za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, kara może wynieść do 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, może spędzić w areszcie nawet do 10 lat.

