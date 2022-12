i Autor: ZDMiKP Bydgoszcz - zdjęcie ilustracyjne Bohaterska reanimacja w tramwaju w Bydgoszczy. Motorniczy i strażnicy uratowali mężczyznę

Ogromne brawa!

O krok od tragedii w Bydgoszczy. W niedzielę, 18 grudnia patrol pieszy straży miejskiej wsiadł do tramwaju linii nr 2. To tam municypalni zauważyli dwóch bezdomnych. Jeden z nich leżał na ziemi. Wkrótce okazało się, że z mężczyzną nie ma kontaktu, co więcej – nie oddycha. Funkcjonariusze wraz z motorniczym natychmiast przystąpili akcji reanimacyjnej!