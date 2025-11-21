Bosy wbiegł do autobusu z niemowlęciem w piżamce. Kierowca błyskawicznie powstrzymał porywacza!

W Bydgoszczy doszło do niebezpiecznej sytuacji w autobusie komunikacji miejskiej.

Pobudzony mężczyzna wbiegł do pojazdu z 11-miesięcznym dzieckiem, budząc niepokój kierowcy.

Kierowca, pan Grzegorz Małkiewicz, wykazał się niezwykłym opanowaniem i odwagą.

Dowiedz się, jak jego szybka reakcja zapobiegła tragedii i jakie konsekwencje czekają mężczyznę.

Jak poinformowała bydgoska policja, wszystko wydarzyło się 16 listopada 2025 roku około godziny 3:20 na ulicy Wojska Polskiego. Do autobusu komunikacji miejskiej nagle wbiegł pobudzony i agresywny mężczyzna, który na rękach trzymał 11-miesięcznego chłopca ubranego jedynie w piżamkę.

Widok mężczyzny oraz jego zachowanie natychmiast wzbudziły niepokój kierowcy. Pan Grzegorz Małkiewicz, pracownik Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy, zachował pełen profesjonalizm i zimną krew.

– Widząc, że jego zachowanie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia niemowlęcia, kierowca Pan Grzegorz Małkiewicz, natychmiast podjął zdecydowaną interwencję – przekazała bydgoska policja.

Kierowca zablokował drzwi autobusu, nakłonił agresora do przekazania dziecka, a następnie powiadomił służby. Dzięki temu sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.

Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, zatrzymali 30-latka i wezwali pomoc medyczną. Zarówno dziecko – już w obecności matki – jak i mężczyzna zostali przewiezieni na badania do szpitala. Na szczęście niemowlęciu nic się nie stało.

Jak ustalono, mężczyzna odpowie za narażenie dziecka na utratę życia lub zdrowia. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór, zakaz zbliżania się do chłopca oraz nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu.

Za swoje opanowanie i odwagę kierowca został uhonorowany. 20 listopada 2025 roku Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy, mł. insp. Mariusz Gaik, zaprosił pana Grzegorza do komendy, gdzie wręczył mu list gratulacyjny, pamiątkową statuetkę i drobne upominki. Komendant podkreślił jego „czujność, profesjonalizm i opanowanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia” – czytamy w policyjnym komunikacie.

Dzięki jego postawie ta nocna historia zakończyła się bez tragedii.