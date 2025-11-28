38-latek miał stracić genitalia. W tle okropne oskarżenia. Straszny finał koszmaru w Fordonie

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Mariusz Korzus
2025-11-28 16:00

38-letni mężczyzna zmarł w bydgoskim szpitalu dzień po tym, jak znaleziono go nagiego i nieprzytomnego przed blokiem przy ul. Brzechwy. Według śledczych wcześniej został brutalnie okaleczony w jednym z mieszkań. Nieoficjalnie mówi się o tym, że został pozbawiony genitaliów. Prokuratura zatrzymała trzech mężczyzn i nie wyklucza rozszerzenia zarzutów.

Super Express Google News
  • 23 listopada przy ulicy Brzechwy w Fordonie (Bydgoszcz) trzej mężczyźni brutalnie pobili i okaleczyli 38-latka w mieszkaniu na parterze.
  • Mężczyzna wybiegł z mieszkania i został znaleziony nagi i nieprzytomny przed budynkiem.
  • 38-latek zmarł we wtorek rano w szpitalu, a zatrzymani mężczyźni trafili na trzy miesiące do aresztu.
  • Prokuratura zapowiada zmianę zarzutów po sekcji zwłok, a śledczy analizują wszystkie możliwe wątki sprawy.

Przed jednym z bloków przy ulicy Brzechwy w bydgoskim Fordonie pali się znicz. To tu w niedzielę, 23 listopada rozegrał się dramat, który wstrząsnął mieszkańcami okolicy. Z ustaleń prokuratury wynika, że w mieszkaniu na parterze trzech mężczyzn miało okrutnie pobić i okaleczyć 38-latka. Ciężko ranny wybiegł z lokalu i upadł przed budynkiem, gdzie znaleziono go nagiego i nieprzytomnego. Wkrótce w ręce funkcjonariuszy trafił trzeci podejrzany.

Mężczyznę przewieziono do szpitala w Bydgoszczy. Lekarze walczyli o jego życie przez kilkadziesiąt godzin, jednak we wtorek nad ranem – 27 listopada – zmarł. 

Zatrzymani mężczyźni decyzją sądu trafili na trzy miesiące do aresztu. Na razie usłyszeli zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ale prokuratura zapowiada, że po sekcji zwłok zarzuty mogą zostać zmienione. Kiedy to nastąpi – jeszcze nie wiadomo. Mieszkańcy Fordonu dobrze kojarzą właściciela feralnego mieszkania. 

Już trzy osoby usłyszały zarzuty po brutalnym ataku na człowieka na osiedlu Bajka w Bydgoszczy
5 zdjęć

Chodził z groźnym psem, mieszkanie odziedziczył po matce. Różni ludzie się tam schodzili – mówią sąsiedzi, którzy nie mają o nim najlepszej opinii.

W okolicy pojawiły się plotki o motywie ataku, jednak jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, 38-latek nie figurował w policyjnych kartotekach w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych. Śledczy analizują wszystkie możliwe wątki. Dochodzenie trwa.

Pokój Zbrodni - pobicie w remizie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FORDON
FORDON BYDGOSZCZ
POLICJA FORDON