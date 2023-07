i Autor: Pixabay Burza - zdj. ilustracyjne.

Burze z gradem i deszcz w Bydgoszczy! Gwałtowne załamanie pogody. IMGW ostrzega mieszkańców

W środę (12 lipca) pogoda póki co dopisuje, jednak w każdej chwili może się to zmienić. Zdaniem synoptyków, w Bydgoszczy i regionie, temperatura spadnie o kilka stopni. To jednak nie koniec. IMGW przewiduje także wystąpienie burz z gradem oraz deszcz. Szczegóły podajemy poniżej!