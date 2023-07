Burze z gradem w Bydgoszczy i regionie! Gwałtowne załamanie pogody. IMGW ostrzega mieszkańców

Gwałtowne załamanie pogody w Bydgoszczy! IMGW ostrzega przed burzami z gradem [5.07.2023]

Burze w Bydgoszczy i regionie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenie w związku z wyładowaniami atmosferycznymi. Ostrzeżenie ma obowiązywać od godz. 13:00 do godz. 22:00. Pewne jest, że nastąpi spory spadek temperatury.

- Na terenie województwa w godzinach popołudniowych oraz wczesnowieczornych należy spodziewać się burz o gwałtownym charakterze - głównie istnieje ryzyko wystąpienia silnych porywów wiatru do 70 – 80 km/h, miejscami do 85 – 100 km/h, oraz silnych opadów deszczu do 15 – 35 mm, oraz opadów dużego gradu do 2 – 4 cm - przekazuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Prognoz i Ostrzeżeń Meteorologicznych.

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

