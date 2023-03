Bydgoscy seniorzy ofiarami oszustwa! Łącznie stracili prawie 80 tys. zł

Jak to możliwe?!

Bydgoszcz: Seniorzy ofiarami oszustwa! Łącznie stracili prawie 80 tys. zł

W minioną środę (29 marca) policjanci z bydgoskiego Śródmieścia otrzymali zgłoszenia o dwóch oszustwach, do których doszło na ulicy Głowackiego i ulicy Swarzewskiej w Bydgoszczy. Ofiarami przestępców wciąż na głównym celowniku pozostają seniorzy. Do 84-latka i 76-latki zadzwonili oszuści, którzy telefonicznie nakłonili do przekazania pieniędzy oraz kosztowności.

Miały one zostać przeznaczone na zakup nowoczesnej szczepionki i ratowanie życia najbliższych członków rodziny. Obie ofiary oszustów przekazały pieniądze w swoim miejscu zamieszkania, tracąc oszczędności życia. Mężczyzna stracił 23 tys. zł, a kobieta około 55 tys. zł. - Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie w tej sprawie - mówi nam rzeczni bydgoskiej policji.

