Policja przerywa poszukiwania 15-letniego Patryka! Jest przełom w sprawie

Komisariat Policji Bydgoszcz Błonie przekazał informacje o poszukiwaniach 15-letniego Patryka w poniedziałek, 26 lutego w godzinach porannych. Z komunikatu wynikało, że nastolatek dzień szybciej bez wiedzy i zgody rodziców opuścił miejsce zamieszkania i długo nie wracał. Mundurowi priorytetowo potraktowali to zgłoszenie i przystąpili do działań.

Informacja o zaginięciu bydgoszczanina pojawiła się także na wszystkich przystankach. Przełom nadszedł w piątek, 1 marca. Służby zaangażowane w poszukiwania Patryka oficjalnie zakończyły jego poszukiwania. 15-latek odnalazł się cały i zdrowy!

Poszukiwania Julii Piszcz

Przypominamy, że bydgoska policja nadal prowadzi poszukiwania 17-letnie Julii Piszcz, która 25 lutego 2024 r. wsiadła do pociągu udając się do MOW w Węgrzynowie, gdzie jednak nie dotarła. W chwili zaginięcia poszukiwana ubrana była w czarne jeansy, zieloną bluzkę do połowy brzucha, czarną puchową kurtkę, buty NIKE różowo-czarne. Osoby znające miejsce pobytu w.w. proszone są o kontakt z KP Bydgoszcz Szwederowo pod numerem telefonu 47 751 52 69 lub 112.

Więcej informacji podajemy tutaj: Tajemnicze zniknięcie 17-letniej Julii! Wsiadła do pociągu i zniknęła bez śladu

