Bydgoski Jarmark Świąteczny 2023 oficjalnie otwarty! [ZDJĘCIA]

W sobotę (18 listopada) o godz. 16:30 prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska włączyli światełka na choince na Starym Rynku. Bydgoszczanie, którzy tłumnie stawili się w samym centrum miasta mogli obejrzeć m. in. występ zespołu „Planeta Tańca” – szkoły tańca Joanny Ossowskiej. O 16:40 rozpoczął się pochód z orkiestrą w stronę ul. F. Focha.

Tak, jak w latach poprzednich, nie zabrakło pokazów ognia, koncertu na żywo, a odwiedzających witali gotowi do robienia pamiątkowych zdjęć szczudlarze - elfy.

Bydgoski Jarmark Świąteczny potrwa do 22 grudnia. Wystawcy zapraszają codziennie od godz. 13 do 20, w piątek i sobotę do 21. Na jarmarku znajdą coś dla siebie także koneserzy jedzenia. W sumie dostępnych będzie 60 stoisk.

