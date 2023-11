Wypadek na S5. Uderzył w niego kierowca ciężarówki, ale to poszkodowany trafi przed sąd

Wskoczyli do lodowatej Brdy! Za nami zawody FOCUS Ice Swimming Bydgoszcz Festival 2023 [WIDEO]

Zimna kąpiel morsów w podbydgoskich Pieckach

W niedzielę, 26 listopada w podbydgoskich Pieckach odbyło się kolejne w tym sezonie morsowanie. Równo o godzinie 12 członkowie klubu "Bydgoskie Morsy" wskoczyli do lodowatego jeziora Jezuickiego w Pieckach.

Nim jednak weszli do wody, każdy z nich musiał się rozgrzać. Jak podkreślają zaprawione w boju morsy, przygotowanie organizmu na takie wyzwanie jest bardzo ważne. Kąpiel poprzedza co najmniej 15-minutowa rozgrzewka. Wejście do wody powinno być zdecydowane, a zanurzanie się – stopniowe.

- Morsowanie to samo zdrowie. Dostarcza mnóstwa energii i jest sposobem na radzenie sobie ze stresem. Kąpiele w zimnej wodzie wykazują działanie przeciwdepresyjne i łagodzą negatywne emocje. Poza tym podnoszą jakość snu, usprawniają spalanie tkanki tłuszczowej i metabolizm - mówi nam jeden ze śmiałków.

Kolejne spotkanie z morsami w niedzielę, 3 grudnia.

Sonda Co myślisz o wchodzeniu do lodowatej wody? Robię to regularnie i polecam! To nie dla mnie Podziwiam! Może kiedyś też spróbuję