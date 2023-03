Bydgoszcz. 29-latek stał na dachu i chciał skoczyć! Policjanci uratowali go w ostatniej chwili

Do policjantów ze Śródmieścia dotarła informacja, że 29-letni bydgoszczanin znajduje się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Natychmiast pod wskazany adres zostały skierowane patrole oraz poinformowana załoga pogotowania.

- Na miejscu okazało się, że 29-latek znajduje się na dachu budynku i ma myśli samobójcze. Do zdesperowanego mężczyzny weszli dzielnicowi z bydgoskiego Śródmieścia. Starszy sierżant Kamil Kuderski i starszy sierżant Łukasz Szmajda zaczęli z nim rozmawiać, próbując odwieźć go od powziętego zamiaru - mówi sierż. Oskar Nowak z KMP w Bydgoszczy.

Bydgoszczanin był zdenerwowany i dlatego policjanci wiedzieli ze muszą działać szybko. Wykorzystując moment przemieszczania się mężczyzny po dachu, podbiegli do niego i chwycili za ręce, odciągając od krawędzi budynku. Widząc to drugi patrol pomógł sprowadzić mężczyznę do domu, a następnie do karetki pogotowia.

Decyzją medyków mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie została mu udzielona specjalistyczna pomoc.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

