Bydgoszcz. Młoda kobieta chodziła po sklepie i udawała klientkę! Teraz szuka jej policja

Kryminalni z bydgoskiego Błonia prowadzą postępowanie w sprawie dwóch kradzieży artykułów drogeryjnych.

- Do zdarzeń doszło w dniach 16-20 marca 2023 roku. Do sprawy został zabezpieczony monitoring, który zarejestrował wizerunek osoby podejrzewanej o popełnienie tych czynów. Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do identyfikacji kobiety przedstawionej na zdjęciach - wyjaśnia kom. Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy.

i Autor: KWP w Bydgoszczy

Wszelkie informacje dotyczące tej sprawy można przekazać osobiście w komisariacie policji przy ulicy Broniewskiego 12 lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 751 13 66, a także całodobowo pod numerami 47 751 13 59 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. III Kr 1358/23.

