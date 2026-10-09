Bydgoszcz odmienia bulwary. Ważny etap na brzegu Brdy niemal gotowy

Finał kolejnej fazy odnowy bydgoskich bulwarów nad Brdą zbliża się wielkimi krokami. Fragment pomiędzy ulicą Krakowską a hotelem Słoneczny Młyn jest już właściwie na ukończeniu. Wzmocniono tam całe nabrzeże i oddano do użytku ciągi przeznaczone dla spacerowiczów oraz rowerzystów. Obecnie trwają jeszcze ostatnie szlify związane z urządzaniem zieleni wokół, jednak ten fragment trasy najpewniej zostanie udostępniony mieszkańcom na przełomie października i listopada.

Warto przypomnieć, że roboty na tym obszarze wystartowały w czerwcu 2025 roku. Przedsiębiorstwo Strabag, odpowiedzialne za realizację zadania, w pierwszej kolejności zdemontowało wysłużone zabezpieczenia betonowe. Następnie w ziemię wbudowano specjalne ścianki szczelne, które stanowią fundament całkiem nowego umocnienia brzegu.

Częścią tego rozległego projektu była także odnowa wyspy Św. Barbary, zlokalizowanej nieopodal katedry oraz Mostu Jerzego Sulimy-Kamińskiego. W ramach prac zmodernizowano zabezpieczenia brzegowe tego terenu, jak również prowadzące tam schody oraz elementy do cumowania. Posadzono nową zieleń, w tym drzewa, krzewy oraz wysiano łąkę kwietną. Wyspa wzbogaciła się o nowe oświetlenie oraz ułożoną z głazów linię oznaczającą 18. południk.

Modernizacja brzegu obejmuje również trasę między Słonecznym Młynem a ulicą Żabią. Tam ekipy budowlane skupiają się na pracach wzmacniających brzeg, używając do tego faszyny oraz kamiennych umocnień. W tym rejonie również zaplanowano powstanie dróg pieszych i rowerowych. Zakończenie tego etapu przewiduje się na pierwszą połowę 2027 roku. Co więcej, w przyszłym roku miasto zaplanowało odnowę kolejnego fragmentu nadrzecznych ścieżek, ciągnącego się od ulicy Żabiej aż po mosty Kazimierza Wielkiego.

Inwestycja obejmująca obszar od ulicy Krakowskiej do ulicy Żabiej oraz modernizację Wyspy św. Barbary pochłonie łącznie 35,8 mln złotych. Władzom miasta udało się zdobyć na ten cel rządowe wsparcie w wysokości blisko 30 milionów złotych.

Należy pamiętać, że proces przywracania dawnej świetności bulwarom nad Brdą trwa już od paru lat i jest realizowany etapami. Jak dotąd w pełni zrewitalizowano już fragment ciągnący się od ulicy Unii Lubelskiej do ulicy Krakowskiej. Gdy cała koncepcja zostanie zrealizowana, zmodernizowane ścieżki nadrzeczne osiągną całkowitą długość sześciu kilometrów. Rozciągać się będą od mostów kolejowych przy Unii Lubelskiej do samych mostów Kazimierza Wielkiego.