Robert Lewandowski w niezwykłej roli! Patrzyły na to w skupieniu tłumy Amerykanów

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-09 9:28

Robert Lewandowski wystąpił w zupełnie w nowej roli. Polski napastnik był honorowym gościem klubu baseballowego Chicago White Sox i wykonał ceremonialny pierwszy rzut (first pitch) przed meczem play-off MLB przeciwko Cleveland Guardians na Rate Field w Chicago.

Robert Lewandowski wraz z żoną i córkami gościli na meczu Chicago White Sox w ramach 4. meczu American League Division Series. "Lewy", ubrany w spersonalizowaną koszulkę zespołu z numerem 9, najpierw poćwiczył rzut z klubową maskotką, a następnie wszedł na górkę miotacza. Przy oklaskach i skupionej uwadze tysięcy amerykańskich kibiców oddał precyzyjny rzut w kierunku catchera – tak samo celny, jak jego strzały na boisku piłkarskim.

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Amerykańskie media i klub White Sox entuzjastycznie przyjęli piłkarza hasłem „From the pitch to a first pitch!” (Z boiska piłkarskiego do pierwszego rzutu). To kolejny dowód, jak Lewandowski z rodziną – Anną, Klarą i Laurą – wsiąka w chicagowską kulturę po przenosinach za ocean latem 2026 roku. Rodzina, która regularnie wspiera Roberta na meczach Fire i odkrywa miasto razem, stała się częścią tej nowej, amerykańskiej codzienności.

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Robert Lewandowski po ceremonii mówił o niesamowitej energii stadionu baseballowego i pasji, z jaką Chicago przeżywa ten sport. Dla tłumów na trybunach to była okazja zobaczyć europejską legendę w nietypowej roli – i zrobiło to na nich ogromne wrażenie. "Chicago co to był za moment!" - skomentował zdjęcie, na którym wykonuje tradycyjny pierwszy rzut.

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