Dramatyczna śmierć młodego strażaka OSP. Korneliusz zginął w wypadku ciężarówki. Tak żegnają go druhowie

Nie żyje strażak-ratownik. Poruszające pożegnanie druhów

„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym w wypadku drogowym zginął nasz kolega, przyjaciel, druh Korneliusz – strażak-ratownik naszej jednostki. Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje” – przekazali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie w mediach społecznościowych.

Wiadomość o śmierci strażaka poruszyła internautów. Pod wpisem pojawiły się setki komentarzy, w których ludzie składali kondolencje rodzinie zmarłego oraz jego kolegom z jednostki.

„Wyrazy współczucia dla rodziny oraz wszystkich druhów z OSP Dąbrowa” – napisał jeden z komentujących.

Inna osoba pożegnała strażaka słowami: „Każdemu ta świeczka przypisana, u jednych dłuższa, u innych krótka....spoczywaj w spokoju”.

„Co się na tym świecie dzieje że tacy młodzi odchodzą, wyrazy współczucia” – napisał kolejny internauta.

Tragiczny wypadek pod Drawskiem Pomorskim

Jak ustaliło Radio PiK, do wypadku w czwartek, 8 października doszło na drodze wojewódzkiej nr 175 między Konotopem a Poźrzadłem Wielkim, w rejonie mostu na Drawie. Zgłoszenie wpłynęło około godz. 9.10.

– Ciągnik siodłowy z naczepą, załadowany rzepakiem wypadł z drogi – mówił mł. bryg. Mateusz Waszczyk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

Na miejscu okazało się, że jedna osoba jest zakleszczona w pojeździe. Strażacy musieli wykonać dostęp do poszkodowanego, a następnie wydobyć go z pojazdu. Niestety, mimo podjętych działań zmarł...