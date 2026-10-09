Dramatyczna śmierć młodego strażaka OSP. Korneliusz zginął w wypadku ciężarówki. Tak żegnają go druhowie

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-09 10:31

Tragiczne wieści przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie. W wypadku drogowym zginął Korneliusz, strażak-ratownik tej jednostki. Do tragedii doszło na drodze wojewódzkiej nr 175 pod Drawskiem Pomorskim, gdzie ciężarówka załadowana rzepakiem wypadła z drogi. Mężczyzna został zakleszczony w pojeździe. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

Służby przy wywróconej ciężarówce z ziarnem. Na miniaturze strażak Korneliusz. O tragedii przeczytasz na SE.
Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, OSP Dąbrowa/ Materiały prasowe

Nie żyje strażak-ratownik. Poruszające pożegnanie druhów

„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym w wypadku drogowym zginął nasz kolega, przyjaciel, druh Korneliusz – strażak-ratownik naszej jednostki. Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje” – przekazali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie w mediach społecznościowych.

Wiadomość o śmierci strażaka poruszyła internautów. Pod wpisem pojawiły się setki komentarzy, w których ludzie składali kondolencje rodzinie zmarłego oraz jego kolegom z jednostki.

„Wyrazy współczucia dla rodziny oraz wszystkich druhów z OSP Dąbrowa” – napisał jeden z komentujących.

Inna osoba pożegnała strażaka słowami: „Każdemu ta świeczka przypisana, u jednych dłuższa, u innych krótka....spoczywaj w spokoju”.

„Co się na tym świecie dzieje że tacy młodzi odchodzą, wyrazy współczucia” – napisał kolejny internauta.

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Tragiczny wypadek pod Drawskiem Pomorskim

Jak ustaliło Radio PiK, do wypadku w czwartek, 8 października doszło na drodze wojewódzkiej nr 175 między Konotopem a Poźrzadłem Wielkim, w rejonie mostu na Drawie. Zgłoszenie wpłynęło około godz. 9.10.

Ciągnik siodłowy z naczepą, załadowany rzepakiem wypadł z drogi – mówił mł. bryg. Mateusz Waszczyk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

Na miejscu okazało się, że jedna osoba jest zakleszczona w pojeździe. Strażacy musieli wykonać dostęp do poszkodowanego, a następnie wydobyć go z pojazdu. Niestety, mimo podjętych działań zmarł... 

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