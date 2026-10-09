Szok w Krakowie! 10-latek miał przyjść do szkoły z tasakiem. Wezwano policję. "Okazał się plastikowy"

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-10-09 11:23

Policjanci interweniowali przy Szkole Podstawowej nr 109 im. K. Makuszyńskiego przy ulicy Mackiewicza w Krakowie. To była reakcja na wezwanie zaniepokojonych świadków, którzy dostrzegli 10-letniego chłopca z tasakiem w ręku. Po przeprowadzeniu interwencji okazało się, że dziecko było ubrane w strój halloweenowy, a "broń" była plastikową zabawką.

Strażniczka miejska pilnuje wejścia do szkoły. O interwencji policji przez plastikowy tasak w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia/ Facebook

Zaniepokojeni mieszkańcy wezwali policję z prośbą o interwencję w Szkole Podstawowej nr 109 im. K. Makuszyńskiego przy ulicy Mackiewicza w Krakowie. Zgłoszenie dotyczyło rzekomego nożownika, który miał wejść do placówki. Do żadnego ataku jednak nie doszło. Jak podaje "Wirtualna Polska", podczas interwencji na miejscu okazało się, że chodzi o 10-latka w stroju halloweenowym. Młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji precyzuje, że chłopiec faktycznie miał przedmiot, który mógł przypominać coś w rodzaju tasaka. - W rzeczywistości była to plastikowa zabawka - dodał.

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W sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Funkcjonariusze proszą jednak o czujność w związku z atakami, które nasilają się w ostatnich dniach. Do najpoważniejszych zbrodni doszło w Ostrołęce oraz Leszczydole-Nowinach, gdzie młodociani nożownicy ranili wiele osób. Wśród ofiar znalazła się między innymi 37-letnia woźna w jednej ze szkół.

Dziś, 9 października 2026 roku, funkcjonariusze pilnują wielu placówek oświatowych. W ostatnich godzinach zatrzymano co najmniej kilka osób, które mogły stanowić zagrożenie. Akcja trwa.

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