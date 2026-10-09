Polska w strachu po szkolnych masakrach! Kolejni nastolatkowie zatrzymywani. [Materiał aktualizowany]

Aktualizacja 13:30

Kraków. Dwaj uczniowie przyszli do szkoły z nożami!

Kolejny alarm w Krakowie! W jednej ze szkół podstawowych na Prądniku Czerwonym interweniowała policja. Dwaj uczniowie w wieku 13 i 14 lat mieli przynieść na lekcje noże. Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy mieli przy sobie niebezpieczne przedmioty i czy zamierzali ich użyć. Nie ma też potwierdzenia, żeby komukolwiek grozili.

Dowiedz się więcej: Dwaj uczniowie przyszli z nożami do szkoły! Alarm w Krakowie. „Krwawy piątek” trwa

Aktualizacja 12:57

Podlasie. Uczniowie pozowali z nożem i w kominiarce! Kolejne zatrzymania

Nowe niepokojące doniesienia z Podlasia! W Dąbrowie Białostockiej policjanci prowadzą czynności z trzema chłopcami, którzy robili sobie w szkole zdjęcia z nożem i w kominiarce. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Do kolejnej interwencji doszło w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie uczeń nagrał film, na którym pozował z nożem. Policjanci zatrzymali 17- i 18-latka, a nóż znaleźli w samochodzie jednego z nich.

Zobacz więcej: Uczeń pojawił się w szkole z nożem. Potem zaczęli robić zdjęcia

Aktualizacja 12:55

Ełk. 17-latek groził atakiem na uczniów. Policja zatrzymała go rano

Kolejne groźby ataku na szkołę, tym razem w Ełku na Mazurach! W internecie pojawił się wpis, którego autor zapowiadał atak na uczniów. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania osoby odpowiedzialnej za groźby. W piątek rano zatrzymali 17-letniego ucznia jednej z ełckich szkół. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności sprawy.

Aktualizacja 12:47

Ciechanów. Dwaj 15-latkowie sami zgłosili się na policję. „To był żart”

Dwaj 15-latkowie wraz z rodzicami zgłosili się do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Przyznali, że są autorami niepokojących filmików, które zamieścili na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych. Nagrania szybko wydostały się poza grupy i trafiły na ogólnodostępne platformy. Nastolatkowie tłumaczyli policjantom, że wszystko zrobili „dla żartu”.

Autor: Policja Polska/ X (Twitter)

Autor: Policja Polska/ X (Twitter)

Aktualizacja 12:40

Płock. 13-latka groziła śmiercią uczniom kilku szkół!

Kolejne przerażające nagranie w internecie! Tym razem 13-latka z Płocka opublikowała film, na którym groziła śmiercią uczniom kilku miejscowych szkół. Nagranie trafiło z zamkniętej grupy do mediów społecznościowych. Zaniepokojeni internauci zawiadomili policję. Dziewczynka została zatrzymana. Funkcjonariusze zabezpieczyli jej telefon, nożyczki oraz strój, w którym wystąpiła na filmie. W komendzie trwają czynności z udziałem nastolatki i jej rodzica.

Autor: Policja Polska/ X (Twitter)

Aktualizacja 12:16

Niepokojące wieści z Podlasia. Cztery alarmy w szkołach! Noże, bomba i interwencje policji

Aż cztery niepokojące zgłoszenia w ciągu kilku godzin! W Kuźnicy 13-latek powiedział, że ma nóż w plecaku. W Krynkach 14-latek zagroził podłożeniem bomby. Najpoważniej wyglądała sytuacja w Sejnach, gdzie 17-letni uczeń miał mieć nóż, a w samochodzie miał znajdować się ładunek wybuchowy. Do kolejnej interwencji doszło w Hajnówce, gdzie 15-latek twierdził, że ma nóż. Na szczęście policjanci w żadnym z przypadków nie znaleźli niebezpiecznych przedmiotów. Sprawy będą miały dalszy ciąg, a nastolatkom grożą konsekwencje.

Zobacz więcej: 17-latek miał przynieść nóż do szkoły. Pilna interwencja w szkole w Podlaskiem

Aktualizacja 12:05

Warszawa. Dzieci ewakuowano do kościoła

Kolejny alarm w stolicy! Do Szkoły Podstawowej nr 366 przy ul. Strumykowej na Białołęce dotarł e-mail z informacją o podłożonej bombie. Dyrekcja natychmiast zarządziła ewakuację. Dzieci i nauczyciele schronili się w pobliskim kościele, a budynek zaczął sprawdzać policyjny pirotechnik. Nikomu nic się nie stało.

Zobacz więcej: Alarm bombowy w szkole w Warszawie. Dzieci uciekły do kościoła

Aktualizacja 11:55

Sochaczew. 13-latka groziła, że przyniesie maczetę do szkoły. „Głupi żart”Kolejny niepokojący wpis, tym razem w powiecie sochaczewskim! 13-letnia dziewczynka napisała na klasowej grupie, że przyniesie do szkoły maczetę. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci. Nastolatka w obecności rodziców tłumaczyła, że był to „głupi żart”. Funkcjonariusze zabezpieczyli jej telefon, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Autor: Policja Polska/ X (Twitter)

Aktualizacja 11:50

Milicz. Szkoła nagle zamknięta! Ewakuowano uczniów

Alarm na Dolnym Śląsku! Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu zdecydował o natychmiastowym zawieszeniu zajęć i ewakuacji uczniów. Powodem była informacja o możliwym niebezpiecznym przedmiocie na terenie placówki. Na miejsce ruszyli policjanci, którzy dokładnie sprawdzili szkołę. Na szczęście niczego nie znaleźli. Placówka pozostanie jednak zamknięta do końca dnia.

Przeczytaj więcej: Szkoła na Dolnym Śląsku nagle zamknięta! "Ze względów bezpieczeństwa"

Aktualizacja 11:35

Kraków. 10-latek z tasakiem w szkole! Policja ruszyła do akcji

Kolejny alarm, tym razem w Krakowie! Policjanci zostali wezwani do Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Mackiewicza. Powodem był 10-latek, który miał przy sobie przedmiot przypominający tasak. Na szczęście wszystko skończyło się na strachu. Chłopiec był przebrany w strój halloweenowy, a groźnie wyglądający tasak okazał się plastikową zabawką.

To zdarzenie pokazuje, jak wielki niepokój wywołała seria ostatnich tragedii.

Przeczytaj więcej: Szok w Krakowie! 10-latek miał przyjść do szkoły z tasakiem. Wezwano policję. "Okazał się plastikowy"

Aktualizacja 11:15

Jednorożec. 16-latek groził, że przyniesie maczetę do szkoły. W domu miał cały arsenał!

Kolejny alarm na Mazowszu! Tym razem policjanci z Przasnysza zajęli się 16-letnim uczniem szkoły w Jednorożcu. Nastolatek zapowiadał swoim rówieśnikom, że przyniesie do placówki maczetę. Funkcjonariusze potraktowali groźby bardzo poważnie i przystąpili do działania.

To, co znaleźli w domu chłopaka, budzi niepokój. Policjanci zabezpieczyli aż dwie maczety i trzy noże!

„Policjanci z Przasnysza wykonywali w komendzie czynności z 16-letnim uczniem szkoły w Jednorożcu, który informował rówieśników, że przyniesie do szkoły maczetę. W pokoju zajmowanym przez nastolatka i innych pomieszczeniach użytkowanych przez rodzinę zabezpieczono 3 noże i 2 maczety” – poinformowała mazowiecka policja.

Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który podejmie decyzję dotyczącą dalszego losu 16-latka.

Przeczytaj więcej: Groził, że przyniesie maczetę do szkoły! Czarna seria trwa

"Krwawy piątek"

Ostatnie dni w polskich szkołach przypominają koszmar. Wszystko zaczęło się w środę (7 października) w Ostrołęce. 19-letni uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Ranił dziewięć osób! W jego plecaku znaleziono również niebezpieczny ładunek wykonany domowym sposobem.

Zobacz także: Ewakuowano blok, w którym mieszkał nożownik z Ostrołęki! Wieczorna akcja policji!

Zaledwie dzień później doszło do kolejnej tragedii. W czwartek (8 października) 15-letni Wiktor wtargnął do szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem. Uzbrojony w noże nastolatek zaatakował pracowników placówki. 37-letnia Daria, szkolna woźna i mama dwójki dzieci, zmarła mimo reanimacji. Ranne zostały również dwie inne osoby, w tym dyrektor, który obezwładnił napastnika.

Zobacz także: 15-letni Wiktor zabił woźną. Siostra ujawnia: „Mówił, że ma w planie spalić kościół i podźgać ludzi”

Tego samego dnia, w którym doszło do ataku w Ostrołęce, policjanci zatrzymali w Sierpcu 17-latka. Chłopak zapowiadał kolegom, że „zrobi coś złego w szkole”. Funkcjonariusze znaleźli należące do niego dwa noże, a w telefonie historię wyszukiwania informacji dotyczących planowanego ataku. Nastolatek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, a prokuratura wystąpiła o jego aresztowanie.

Coraz więcej gróźb i zatrzymań

To jednak nie koniec przerażających doniesień. W internecie krążą nagrania, na których młodzi ludzie grożą śmiercią, zapowiadają krwawe porachunki i kolejne szkolne masakry. Pojawiły się też pogłoski o tajemniczym internetowym wyzwaniu, którego kulminacją miał być piątek, 9 października. Nie ma jednak potwierdzenia, że takie zorganizowane wyzwanie rzeczywiście istnieje lub łączy ostatnie tragedie.

Jednocześnie z całej Polski napływają kolejne informacje o interwencjach policji. Zatrzymywani są coraz młodsi nastolatkowie. Jedni mieli grozić kolegom, inni publikować przerażające filmy, a przy kolejnych funkcjonariusze znajdują niebezpieczne przedmioty.

Skala policyjnych działań jest ogromna! Funkcjonariusze skontrolowali już ponad 10 tysięcy placówek oświatowych w całej Polsce. Według informacji przekazanych przez policję do godziny 9 w piątek zatrzymano 10 osób, a 13 zdarzeń uzasadniało podejrzenie popełnienia przestępstwa. To jednak nie koniec! Pojawiają się kolejne doniesienia o zatrzymaniach, a bilans może się zmienić.

„Tragiczne zdarzenia, do których doszło w ciągu ostatnich dni na Mazowszu, wywołały w przestrzeni medialnej falę nieprawdziwych informacji, powodując tym samym ogromny niepokój społeczny” – ostrzega Komenda Główna Policji.

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają również funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy przez całą dobę monitorują internet. Wokół szkół pojawia się więcej patroli.

W „Super Expressie” na bieżąco śledzimy wydarzenia związane z „krwawym piątkiem”. W tym artykule będziemy przez cały dzień informować o nowych zgłoszeniach, zatrzymaniach i ustaleniach policji.

Józefów. 14-latek miał planować atak z nożem

Rano policja poinformowała o zatrzymaniu 14-latka z Józefowa pod Warszawą. Nastolatek miał planować przyniesienie noża do szkoły. Jego zachowanie mogło stanowić zagrożenie dla innych uczniów.

Na szczęście jeden z uczniów nie zlekceważył niepokojących sygnałów i zawiadomił o sprawie. Dzięki temu policjanci mogli zareagować, zanim doszło do nieszczęścia.

14-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej izby dziecka. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.

Przeczytaj więcej: Krwawy piątek pod Otwockiem? 14-latek zatrzymany!

Mokotów. 14-latek zatrzymany w szkole. Miał nóż i 11 petard!

Kolejne niepokojące doniesienia napłynęły z Warszawy. Policjanci z Mokotowa otrzymali informację o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa i natychmiast ruszyli do akcji.

Na terenie szkoły zatrzymali zaledwie 14-letniego chłopca. Nastolatek miał przy sobie nóż z ukrytym ostrzem. To jednak nie wszystko! Funkcjonariusze znaleźli również 11 petard hukowych.

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Po zakończeniu czynności dokumentacja trafi do sądu rodzinnego.

Przeczytaj więcej: 14-latek z Mokotowa miał nóż w szkole. „Śmierć społeczniakom” na ostrzu

Szczytno. Zamaskowany nastolatek groził masakrą w szkole

Dramatyczne chwile przeżywali również rodzice i uczniowie w Szczytnie na Warmii i Mazurach. W internecie pojawiło się nagranie, na którym zamaskowana osoba z nożem groziła atakiem na uczniów jednej ze szkół ponadpodstawowych. Na filmie miały paść groźby skierowane do konkretnych osób.

Przerażeni rodzice zawiadomili policję. Funkcjonariusze szybko namierzyli autora nagrania. Okazał się nim zaledwie 16-letni chłopak, którego zatrzymano w piątek rano.

„Policjanci ze Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie ustalili i zatrzymali 16-latka, który nagrał i rozpowszechnił film, w którym groził atakiem w szkole na konkretne osoby” – przekazała warmińsko-mazurska policja.

Jak tłumaczył się zatrzymany? Według funkcjonariuszy zrobił to „dla żartu”. Teraz może ponieść konsekwencje swojego zachowania.

Przeczytaj więcej: Groźby ataku na szkołę w Szczytnie. 16-latek zatrzymany po przerażającym nagraniu!

Pruszków. Dwaj 15-latkowie grozili śmiercią w internecie

Na Mazowszu policjanci zatrzymali również dwóch 15-letnich mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Nastolatkowie mieli opublikować w mediach społecznościowych film zawierający groźby zabicia innych osób.

„Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali dwóch 15-latków, mieszkańców powiatu pruszkowskiego, którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób” – poinformowała policja.

Funkcjonariusze ostrzegają, że podobne zachowania, nawet jeśli ich autorzy traktują je jako internetowe żarty, mogą mieć bardzo poważne konsekwencje.

Bemowo. 13-latek pokazał nóż i groził koledze. „Zrobiłem to z głupoty”

Kolejny nastolatek wpadł w ręce policjantów z warszawskiego Bemowa. Chłopiec miał opublikować na klasowej grupie w komunikatorze zdjęcie noża i grozić jednemu z uczniów.

„Policjanci z komisariatu Nowe Bemowo w Warszawie zatrzymali 13-latka, który miał opublikować w komunikatorze na grupie klasowej zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi” – poinformowała policja.

Gdy funkcjonariusze zajęli się sprawą, 13-latek miał bardzo proste wytłumaczenie. Powiedział, że „zrobił to z głupoty”. Policjanci prowadzą dalsze czynności.

Mszczonów. 15-latek zatrzymany na praktykach. Miał ostre narzędzie

Kolejne zatrzymanie na Mazowszu! Żyrardowscy policjanci interweniowali w Mszczonowie. Podczas praktyk szkolnych zatrzymali 15-letniego mieszkańca gminy Wiskitki.

Chłopak miał wcześniej zamieszczać w mediach społecznościowych groźby pozbawienia życia innych osób. Co gorsza, przy nastolatku funkcjonariusze znaleźli ostre narzędzie.

15-latek został przewieziony do komendy policji. Trwają czynności wyjaśniające, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.

Śródmieście Warszawy. Kolejny uczeń przyniósł nóż do szkoły!

To już kolejny alarm w stolicy. Tym razem policjanci interweniowali w jednym z zespołów szkół w warszawskim Śródmieściu. Pracownik placówki zawiadomił funkcjonariuszy o możliwym zagrożeniu.

Na miejscu policjanci zatrzymali 16-letniego ucznia. Podczas sprawdzania jego rzeczy znaleźli w plecaku nóż typu balisong, zwany również nożem motylkowym.

Okoliczności tego niepokojącego zdarzenia są wyjaśniane.

Przeczytaj więcej: Alarm w szkole w Śródmieściu. 16-latek przyniósł nóż do szkoły

Jakub Z. Planował zabić wielu ludzi. Do szkoły przyniósł ładunek wybuchowy